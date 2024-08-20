波音787急墜致傷 美航空總署下令檢查駕駛座椅

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，在今年3月1架飛機於飛行途中劇烈下墜導致乘客受傷後，已下令檢查數百架波音787的駕駛座椅。

法新社報導，美國聯邦航空總署透過聲明表示，在獲知「機長座椅在未接獲指令的情況下向前移動，導致飛機迅速下降」後，已要求檢查飛機。

聯邦航空總署表示，營運商必須根據適航指令採取必要的改正措施；這項指令影響到158架在美國註冊的波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）與全球737架飛機。

這項措施是為了因應南美航空集團（LATAM）今年3月一起事故，當時1架從雪梨飛往奧克蘭的航班突然劇烈下墜，造成約50名乘客受傷。

航空總署表示，事發後，已收到波音公司通報機長與副駕駛座椅發生另外4起「非指令水平移動」事件。

航空總署表示，其中3起事件是座椅上的開關蓋「鬆動」造成，另外2起事件正在調查中。

航空總署指出，「座椅意外、持續移動」可能導致「意外與突然的飛行控制輸入造成飛行中產生混亂，這可能會導致飛機快速下降，並對乘客與機組員造成嚴重傷害」。

航空總署補充道：「為解決這些產品的不安全狀況，美國聯邦航空總署正發布適航指令。」

波音沒有立即回應置評請求。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130820