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以色列在加薩尋獲6具人質遺體 家屬籲達成換俘協議

2024/8/20 20:54
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（中央社耶路撒冷20日綜合外電報導）根據以色列軍方和總理辦公室今天發布的聲明，以色列昨晚在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis）地區尋獲6具人質遺體。

路透社報導，根據聲明內容，以色列當局已通知死亡人質的家屬。

代表多數人質家庭的「人質家庭論壇」（Hostages Families Forum）對上述消息表示歡迎，同時再次呼籲政府與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成換俘協議。

「人質家庭論壇」表示，「只有透過談判達成協議，才能立即釋放其餘的109名以色列人質。政府必須在調解人員協助下，盡其所能地敲定目前談判中的協議。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週正訪問中東，試圖促成以色列與哈瑪斯的停火及人質釋放協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強調，政府將繼續努力營救被關押在加薩的人質。

他透過聲明稱，「以色列將繼續盡一切努力，營救所有人質，無論他們是生是死。」（實習編譯：張威蓁/核稿：施施）1130820

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