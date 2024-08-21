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日本擬編8.4兆日圓防衛經費 再寫預算史新高

2024/8/21 14:59（8/21 15:15 更新）
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自衛隊一架大型無人機MQ-9B「海上衛士」。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府防衛省有意在2025年度總預算案中，提出創預算史新高的約8兆4000億日圓概算需求，目前已進入最後協調階段。這將是日本防衛經費首度在概算需求中編列逾8兆日圓。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為徹底強化防衛能力，日前決定從2023年度到2027年度為止的5年內，總計編列約43兆日圓防衛預算，而2025年度是第3年。

根據相關人士透露，有關2025年度防衛經費的概算需求數，目前朝編列約8兆4000億日圓（約新台幣1兆8388億元）方向進入最後協調階段，超過2024年度已創新高的逾7兆7000億日圓，再寫日本預算史紀錄。

這次概算需求中編列經費的項目，包括建構「衛星星座」（satellite constellation）及採購小型攻擊型無人機等。

衛星星座指的是利用多數小型衛星彼此合作建構觀測網，面對北韓不斷試射彈道飛彈，日本政府盼藉此提升早期偵測及追蹤彈道飛彈能力。（譯者：黃名璽）1130821

#日本防衛省
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