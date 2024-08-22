傳小羅勃甘迺迪將退選改挺川普選總統 換取白宮要職

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國一個超級政治行動委員會（Super PAC）昨天說，總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪想與共和黨總統候選人川普達成協議，以他退選並支持川普，換取川普當選後的新政府職位。

超級政治行動委員會「美國價值2024」（American Values 2024）外展部主任夏沛（Larry Sharpe）告訴路透社，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）正在考慮退選並轉向支持川普（Donald Trump），但這取決於川普當選後，是否會讓小羅勃甘迺迪「和其他人」擔任白宮要職。

競選團隊昨天表示，小羅勃甘迺迪預計明天在亞利桑那州（Arizona）發表全國演說，內容攸關「當前歷史時刻和他未來的道路」。

川普本週告訴美國有線電視新聞網（CNN），若小羅勃甘迺迪退出總統大選並支持他重返白宮，他對這名獨立參選人在新政府扮演一些角色「絕對是採取開放的態度」。

夏沛指出，小羅勃甘迺迪還希望川普允許他個人的政治運動以某種方式延續下去，例如繼續在一些州參選一些職位。（實習編譯：張威蓁/核稿：洪啟原）1130822