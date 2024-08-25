本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄軍飛彈襲擊烏東旅館 路透採訪團隊1失蹤2住院

2024/8/25 20:01（8/25 20:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭東部城市克拉莫托斯克一間旅館24日遭飛彈襲擊，救難人員展開搜救。（路透社）
烏克蘭東部城市克拉莫托斯克一間旅館24日遭飛彈襲擊，救難人員展開搜救。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社克拉莫托斯克25日綜合外電報導）俄羅斯軍隊昨天使用飛彈襲擊烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一間旅館後，下榻此處、報導俄烏戰爭的路透社團隊有1人失蹤，另外2人受傷住院。

路透社發布聲明表示，這個6人團隊下榻的藍寶石旅館（Hotel Sapphire）昨天「顯然遭到飛彈攻擊」。

聲明指出：「我們其中1位同事行蹤不明，另外2人被送往醫院接受治療。」

路透社還提到，「已經找到團隊的其他3名同事。我們急於取得更多資訊，正在跟克拉莫托斯克當局合作，並為我們的同事及其家屬提供支持。我們掌握更多消息後，就會說明最新進展」。

克拉莫托斯克所在的頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）今天早晨於社群媒體平台Telegram發文說，「俄羅斯攻擊克拉莫托斯克」，一間旅館遇襲後傳出2位記者受傷、1名記者失蹤。

他強調，「相關當局、警察和救援人員正於現場作業，殘骸清理以及救援行動正在進行中」。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130825

#Telegram
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#路透社
延伸閱讀
烏克蘭慶祝脫離蘇聯獨立33週年 澤倫斯基簽抗俄法令烏克蘭獨立紀念日前夕 美宣布對俄軍工業全面性制裁俄軍持續進犯 烏克蘭東部城鎮至少5死5傷澤倫斯基：換俘行動完成 將向俄羅斯發起更多報復
克拉莫托斯克
俄軍罕見白天轟炸烏克蘭 發射逾40枚飛彈釀24死
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄羅斯貝爾哥羅德州長：烏克蘭砲擊致5平民喪命
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：