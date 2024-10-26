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北韓主張派兵援俄合法 南韓關注軍事技術移轉

2024/10/26 15:25（10/26 16:00 更新）
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圖為2023年2月北韓軍成立75週年閱兵式參與部隊。（北韓中央通信社via路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）北韓疑似派兵支援俄羅斯在烏克蘭戰事，此舉受國際關注。北韓外交部主張「若有此事，也符合國際法規範」，被認為變相承認出兵；南韓政府關切北韓藉此可能得到的軍事技術移轉。

南韓及美國等軍方陸續表示，已掌握北韓軍隊進入俄羅斯的證據。據外媒報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）24日指稱，北韓首批部隊已抵達俄烏戰爭的戰鬥區。

俄羅斯及北韓當局皆未否認此事。北韓外交部副部長金正奎25日晚間透過官媒北韓中央通信社（KCNA）就近日國際媒體報導北韓可能派兵一事，主張「如果有這種事，我認為也是符合國際規範的行動」。這是北韓首次就此公開發表立場。

據報導，金正奎說，「一定會有外部勢力希望將此描述為非法行動」，但「我們外交部不會直接干預國防部事務，也不認為有必要為此求證」。

金正奎並未證實北韓出兵，但上述言論被南韓媒體認為間接承認派兵。美國、日本及南韓國安顧問25日在華府會議中也論及此事，對北韓與俄羅斯日益深化軍事合作關係表達憂心。

南韓總統辦公室高層官員會後向媒體表示，北韓除提供武器外還支援軍隊，「不可能沒有任何報酬」。除了衛星、洲際彈道飛彈（ICBM）、傳統武器等軍事技術外，俄羅斯可能也提供北韓飛機相關技術，美日韓應合作確認這類技術移轉的程度，才能採取相應措施。

南韓政府先前曾表示，會依俄羅斯與北韓軍事合作狀況逐步採取應對措施。雖未公布詳細措施，但不排除向烏克蘭支援防禦性、甚至攻擊性武器。

韓聯社引述官員說法，譴責北韓與俄羅斯做法明顯違反聯合國安全理事會決議，並對聯合國受安理會常任理事國俄羅斯掣肘感到遺憾。

南韓官員強調，會持續在安理會、聯合國大會上提出相關問題，並透過與其他擁有共同價值觀的國家合作系統嘗試解決問題。

官員分析指出，雖然中國當局尚未發表官方立場，但北韓派兵支援俄羅斯的決定可能讓中方感到不便。「美日韓3國希望中國就俄羅斯與北韓的非法行動，扮演更具建設性的角色。」（編輯：陳妍君）1131026

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