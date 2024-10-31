本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
首頁 / 國際

Meta財報擊敗華爾街預期 估明年AI支出顯著加速

2024/10/31 10:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州孟羅公園30日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天公布第3季營收和獲利優於分析師預測，同時示警明年人工智慧（AI）相關基礎設施開支將「顯著加速」增加。

路透社報導，這些財報結果對投資人傳達了不同的訊號，即Meta核心社群媒體事業的數位廣告銷售能否足以持續應付AI擴建的龐大成本。

Meta今天盤後交易股價下跌2.9%。

Emarketer首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出：「Meta需要證明它持續能應付明年擴增的AI成本，若其核心廣告事業出現任何減弱情形，都可能讓投資人感到緊張，因為投資人仍在等待Meta擴大押注AI的回報。」

如同其他科技巨擘，Meta大舉投資資料中心以從生成式AI熱潮中獲利，但又不像雲端服務供應商一般，Meta不預期立刻從這些投資中賺錢，因此支出方面更易受到投資人檢視。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前在與分析師的電話會議中坦承，增加基建設施支出「可能不是投資人短期內想要聽見的」，但稱公司將持續投資。

他說：「我認為這個商機真的很大。」

祖克柏說，Meta AI是一種生成式AI聊天機器人助理，能夠生成影片和回答問題，目前每月活躍用戶超過5億戶，這表示Meta AI用戶數量較上次於9月披露的4億戶大幅成長。

這家全球最大社媒公司第3季控制成本支出，總開支達232億美元且資本支出為92億美元。Meta預測年度支出小幅改善，將總開支預測由980億美元減至960億美元。

投資人對Meta近幾個月支出謹慎以對。Meta於4月公布支出預測高於預期導致股價下跌，股市價值流失2000億美元。

此外，分析師也對Meta員工人數提出質疑。Meta第3季員工人數達7萬2404人，高於上年同期的6萬6185人。

財務長李蘇珊（Susan Li）表示，Meta將專注讓公司各部門「更有效率」，包括持續增聘員工。

Meta第3季每股盈餘6.03美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預期的5.25美元；Meta第3季營收達405.9億美元，而分析師估計為402.9億美元。

Meta預估第4季營收介於450至480億美元，而根據LSEG的數據，分析師的預測為463.1億美元。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1131031

#Meta Platforms
#祖克柏
#祖克柏
#路透社
#Emarketer
#Meta AI
祖克柏
傳Meta裁減WhatsApp與Instagram等單位員工指拜登政府施壓審查COVID-19相關貼文 祖克柏：未來會抵抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：