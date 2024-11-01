日本防災廳擬2026年度上路 石破茂為準備室掛牌

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本政府為成立新部會「防災廳」先設置準備室，首相石破茂今天掛牌時指出，必須盡速建立以人命為最優先的防災體制，已指示相關職員確實推動準備作業，目標是2026年度上路。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為成立防災廳，今天在內閣官房（類似行政院秘書處）先行設置「防災廳設置準備室」，由石破及負責成立工作的經濟再生擔當大臣赤澤亮正共同掛牌。

石破在掛牌致詞時向職員們表示，日本是全球經常發生災害的國家之一，近年來風災及水災頻繁且加劇，在不遠的未來還可能發生首都直下地震或南海海槽大地震等災情，「我們需要盡速建立以人命為最優先的防災立國」。

石破說，期待透過成立防災廳打造一個讓受災者能安心避難的生活環境，及在災害發生後盡速設置洗手間與配置餐車等的官民合作體制建立方面獲得大幅進展，「我希望大家朝2026年度成立（防災廳）確實推動準備工作」。

每日新聞報導，成立防災廳是石破招牌政策之一，今天為防災廳上路先行設置的準備室由赤澤亮正率領20名職員組成，推動應該作為目標的防災對策方式與組織體制的檢討。

石破長年提倡防災廳（過去曾稱防災省）構想，在今年9月舉行的自民黨總裁（黨主席）選舉時，也表達出成立防災廳的強烈意願。

石破在擔任首相前受訪時特別提到台灣及義大利的經驗說，台灣跟義大利在地震發生後數小時內，就能開設具備獨立廁所、餐車及以家庭為單位的帳篷隔間，裡面甚至附有床的避難所。

石破說，反觀日本今年元旦發生能登半島地震後開設的避難所，「基本上我國的避難所跟（1923年的）關東大地震時幾乎沒有什麼變化」。

他認為，就算無法防止災害本身發生，但可以防止跟災害相關的「災害關聯死」，而這需要專責防災的部會，「只能由首相來成立」。（譯者：黃名璽）1131101