美智庫：中國海警船常態性巡邏南海油氣田

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（中央社記者黃自強吉隆坡5日專電）南海主權爭議頻傳，同樣身為聲索國的馬來西亞也受影響，美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」指出，今年以來，中國海警船幾乎每天在靠近大馬的南海油氣田作業區巡邏。

南海兼具重要戰略位置與油氣開發等經濟利益，馬來西亞國家石油公司（Petronas）也在南海擁有鑽油平台，進行石油探勘，但中國海警船不斷出沒屬於東馬沙巴（Sabah）與砂拉越（Sarawak）的南海海域，多年來引起當地漁民或海釣釣友反感，認為侵犯主權與聯合國海洋法公約（UNCLOS）規範的主權權利。

砂拉越外海海域有豐富油氣田，也是大馬能源重要命脈，諸如最新的SK306、K411、SK313、SK301B與SK315油氣田。

由於大馬首相安華（Anwar Ibrahim）昨天啟程赴中國訪問，不僅會與中國國務院總理李強會談，也會拜訪中國國家主席習近平，而南海主權爭議是否成為安華赴中會談重點之一，受到大馬媒體與學界關注。

根據大馬外交部聲明，安華預計就涉及共同關心與利益的區域與國際議題交換意見。

美國華府智庫「亞洲海事透明倡議組織」（AMTI）昨天在社群媒體X發文揭露，從2024年以來，中國海警船幾乎每天在靠近大馬的南海油氣田作業區巡邏。

長期關注南海與國際法議題專家阿邁德（Ahmed Hassan）指出，他希望安華能藉這次訪中機會，提出中國一系列侵犯馬來西亞的專屬經濟區（EEZ）的問題。

阿邁德認為，僅僅聲稱南海領土爭議不會影響外交關係，對實際問題的解決並沒有任何助益。

新海峽時報（New Straits Times）報導，大馬學者認為，安華這次訪中行程正好為大馬提供解釋關鍵議題的重要機會，特別是南海議題，闡明大馬對南海立場。

從2021年6月初以來，中國海警船頻頻騷擾砂拉越外海的油氣能源開發活動，也曾發生中國軍機於附近海域巡邏，大馬軍機一度緊急升空因應，中國對鄰近國家專屬經濟區（EEZ）的油氣開發活動進行施壓，意欲迫使聲索國讓步。

中國今年再以外交照會方式警告停止在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發舉措。

這是安華於2022年11月就任首相後第3度訪問中國，雖然拓展商機、爭取中國投資是主要目的，但馬來西亞明年即將擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，安華對訪中經濟議題之外的南海地緣政治爭議態度，特別受到外界關注。（編輯：唐佩君）1131105