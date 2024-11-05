以色列與區域和平 埃及專家：唯一道路是兩國方案

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（中央社記者施婉清開羅5日專電）自去年10月爆發以哈戰爭以來，以色列不斷擴大軍事行動，意圖建立中東新秩序。埃及戰略專家直指「新中東」是以色列總理個人幻想，並建言，實現地區和平、穩定和安全的唯一道路是：巴勒斯坦建國。

埃及戰略研究中心（Egyptian Center for Strategic Studies，ECSS）副主任埃爾達維力（Mohamed Ibrahim Eldawiry）3日在埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）稱，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不斷宣稱「以色列正在改變中東面貌」，是一種誇大言論和他自己的幻想。

9月30日，尼坦雅胡公開警告伊朗說，「中東沒有一個地方是以色列無法打中的。」

美國和法國媒體都已警告此舉不智。美國CNN國際及戰地資深記者韋德曼（Ben Wedeman）當天即發文，對尼坦雅胡示警不要試圖改變中東的權力平衡。

法國世界報（Le Monde）10月1日報導，以色列自1982年以來即不斷夢想「重建中東地區」；但所有至今為止的企圖都得到與預期效果相反的結果。

埃爾達維力認為，倘尼坦雅胡真想要擊敗巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）和黎巴嫩真主黨，建立一個新中東，那就應該承認哈瑪斯是巴勒斯坦社群的一份子，也承認真主黨隸屬在黎巴嫩的政治版圖中。

埃爾達維力強調，無論以色列對加薩和黎巴嫩南部的攻擊行為進行多久，幾乎不可能完全消滅這兩個組織的實體或精神。

埃爾達維力說：「即便以色列已與部分阿拉伯國家簽署和平協議，也未能與阿拉伯地區的系統實現完全融合。」

埃爾達維力解釋說：「只要以色列繼續實施侵略政策，只要巴勒斯坦問題得不到公正全面的解決方案，以色列的整合夢想就將遙不可及。」

埃爾達維力提及，日前在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「兩國解決方案國際聯盟」會議上，沙烏地阿拉伯外長明確表示，如果不建立巴勒斯坦國，就不可能與以色列實現關係正常化，並強調需要採取兩國解決方案以及具體措施，來確保巴勒斯坦的自主權。

去年爆發以哈戰爭前，在沙烏地阿拉伯與以色列準備的關係正常化協議中，並沒有提及巴勒斯坦建國一事。然而，在10月20日以色列擊斃哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）後，沙烏地阿拉伯則轉稱，現在所有外交協議都以以色列接受巴勒斯坦建國為前提。

其他在2020年與以色列簽署「亞伯拉罕和平協議」（Abraham Accords）建立外交關係的海灣國家，原本並未藉此推動以色列建立和承認巴勒斯坦國，如今也都公開表態。

例如，阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）9月公開聲稱：「如果不讓巴勒斯坦建國，阿聯就不會在加薩戰爭結束後提供以色列要求的重建援助。」

埃爾達維力因此斷言，未來中東確實會有所改變，只是和尼坦雅胡的幻想不同，而是讓巴勒斯坦建立主權國家，透過外交談判與以色列和平安全地共處。

埃爾達維力最後對尼坦雅胡提出幾個問題，並以此總結：如果以色列真心希望中東地區實現和平、穩定和安全，只有一條道路可選，那就是建立巴勒斯坦國；否則，以色列和中東的未來仍會繼續由「不穩定」和「不安全」來定義。

埃爾達維力問：「以色列一年多來對加薩實施的種族滅絕行動，是否真能促進區域和平？還是會讓加薩後代在目睹暴行後，因憤怒和絕望且在別無選擇下，以暴制暴進行復仇？」

「讓加薩和黎巴嫩南部無辜平民流離失所真的是以色列的安全之路嗎？還是會繼續與加薩、約旦河西岸、黎巴嫩南部、敘利亞、伊拉克、葉門和伊朗反覆衝突，以色列也將無法取得長久勝利。」

「暗殺巴勒斯坦和黎巴嫩領導人是否是以色列實現其安全和政治目標的合法手段？還是會導致彼此繼續相互暗殺下去，而得不到雙贏的好結局？」

「以色列這些導致人道災難的非正義戰爭，最終是誰來承擔後果？是尼坦雅胡和其極端主義政府，還是會讓以色列人民來買單，剝奪他們獲得長久穩定和平的機會？」（編輯：韋樞）1131105