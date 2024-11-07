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路透：波音空巴平分華航長途客機訂單

2024/11/7 17:13（11/7 17:33 更新）
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圖為華航班機。（中央社檔案照片）
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（中央社台北/巴黎7日綜合外電報導）業界消息人士告訴路透社，台灣的中華航空即將決定將一筆價值數十億美元的長途客機訂單分別交給空中巴士和波音，而貨機訂單則尚未確定。

根據路透社報導，這項決定是在美國大選後才浮現，隨著美國大選結束，共和黨總統候選人川普將重返白宮，台灣亟欲確認美國新政府理解台灣希望確保維持雙方強勁的關係。

台灣最大的航空公司華航一直在考慮以波音（Boeing）777X和空中巴士（Airbus）A350-1000，作為機隊中10架波音777-300ER的替代機型，並為未來的成長提供客運能力。

消息人士表示，華航可能會訂購多達20架客機，並將訂單平分給這兩大飛機製造商，而貨機的選擇至少部分是在美國總統選舉的背景下考量。

根據航空顧問公司Cirium Ascend估計的交付價格，這筆交易總額接近40億美元（新台幣1291億元）。消息人士表示，最終決定取決於華航的董事會。

價值數十億美元的新飛機交易往往必須考慮政治和商業因素，以台灣的國際處境而言更是如此。

儘管台灣與美國沒有正式的外交關係，但美國仍是台灣最重要的國際支持者和軍火供應國，而華航的主要股東是台灣政府。

川普首任政府強力支持台灣，但川普曾在這次競選期間表示，台灣應該向美國交保護費，並指責台灣偷走美國的晶片生意，這些言論讓台灣感到不安。

空巴與波音皆婉拒置評。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1131107

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