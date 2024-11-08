憂川普打擊進步價值 民主黨州長研擬法律戰自衛

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國總統大選由共和黨的前總統川普大勝，共和黨另已奪回參議院且可能贏下眾議院。民主黨籍的州長下令做好法律戰準備，抵禦屆時川普扭轉生育及環境等相關政策。

紐約時報指出在全美人口最多的加州，州長紐松（Gavin Newsom）今天召集州議員提出下月開特別會期，「以便川普政府歸來時捍衛加州的價值觀與基本權利」；在伊利諾州，州長普里茨克（JB Pritzker）今天也要求州內立法者，最快下週開會應對川普第二任恐帶來的潛在政策威脅。

在華盛頓州，剛當選州長的民主黨籍州檢察長佛格森（Bob Ferguson）今天表示，他不想當中央的敵人，但他的法律團隊已準備數月提前應對川普政府可能的歸來，包括逐條檢閱川普盟友力捧的「2025年計畫」（Project 2025）。

「2025年計畫」是一份由保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導的900多頁文件，被視為川普回鍋後的治國藍圖，內容建議大規模遣返移民、擴大總統權力、免職數千公務員改用川普死忠派，以及進一步緊縮墮胎權等，引發不小反彈。

伊利諾、華盛頓與加州今天說法呼應紐約州長侯可（Kathy Hochul）6日所言，即「尊重」選舉結果並盡量與川普合作，同時也反對任何限制生育自由、擴大槍械持有權利或遏制環境法規之舉。

川普第一任自2017年就職後，民主黨的州長就一直跟他唱反調，有些定位自己為全國性的反川龍頭，認為川普政府的政策既極端又威脅藍州選民價值觀，尤其紐松和普里茨克，儼然自視為民主黨內的旗手，想藉此累積日後角逐總統大位的聲勢。

紐時預料會有更多民主黨州長「揭竿而起」，尤其共和黨還有可能贏下眾議院而完全執政。只不過這回川普連普選票都大勝，民主黨還有多少民氣可用不無疑問。

加州有將近3900萬居民，經濟規模大到足以帶動市場並引導國家政策。川普前次任內，加州就起訴聯邦政府超過120次。

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加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他和所屬人員連月來一直與其他州的檢察長協商，準備在川普重新上任後提出詳盡法律挑戰，「明年1月我們不坐以待斃」。

加州州長紐松在一份呼籲召開特別會期的聲明內列舉新川普政府可能帶給加州的傷害，包括試圖限制藥物墮胎、廢除清潔車政策和一些長年環保措施、廢除兒童入境暫緩遣返等移民政策、苛扣救災資金和受害者援助作為政治報復，以及「將撥款計畫泛政治化，強徵州和地方資源供聯邦所用」。（譯者：陳亦偉）1131108