川普東南亞立場受矚 星總理：美應積極參與經濟活動

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（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）美國前總統川普將重返白宮，新加坡總理黃循財表示，美國持續參與東南亞事務非常重要，希望更活躍地參與經濟活動促進貿易。新加坡外長出席東協與印度座談會時則說，星印可強化合作，包括以不結盟與以規則為立場實現經濟一體化。

川普（Donald Trump）當選美國總統，外界認為，他強調美國優先、施行單邊主義的立場可能影響仰賴貿易的東南亞國家。外界也預測，面對通膨與川普政策壓力的東南亞國家，有可能轉向加強與中國合作，進而向中國靠攏。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）等組織8日舉辦東協-印度智庫連結（ASEAN-India Network of Think-Tanks）圓桌會議的部長座談會，聚焦東協與印度合作前景。

尤索夫伊薩東南亞研究所所長蔡承國致詞時說，過去幾十年來，東協與印度一直是堅定的合作夥伴，彼此不斷深化和拓展關係，交流領域包括教育、能源、衛生、旅遊等範疇，雙邊關係也升級為全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人致詞，聚焦數位經濟、海上安全與交通等議題，座談會也聚集上百名專家學者與會。

維文表示，東協與印度的接觸取得了成果，從2009年至2023年間雙向貿易額增長了超過一倍。在經濟上和地緣戰略上的關係，新加坡和印度可以進一步強化合作，這包括以不結盟與主張以規則為立場的方式，實現雙邊更大程度的經濟一體化。

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對於新加坡與美國關係未來發展，新加坡媒體聯合早報報導，黃循財在本地媒體記者會上表示，東南亞應是一個開放包容的地區，既可與距離近、經濟互動密切的中國交往，也能與作為太平洋大國的美國保持聯繫。

他談及美星自由貿易協定，期待進一步與美方新一屆政府合作，並指出，希望美國更活躍地參與東南亞經濟，包括促成美國跨國企業加強對區域的投資與貿易。美國持續參與這個地區的事務非常重要，對東南亞而言，美國所提供的安全保障尤其關鍵，雖然新加坡非美國盟友，但彼此為安全合作夥伴。（編輯：高照芬）1131109