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德總理蕭茲與蒲亭通話敦促撤軍 烏克蘭不領情

2024/11/16 10:29
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（中央社柏林15日綜合外電報導）德國政府表示，總理蕭茲（Olaf Scholz）今天與俄羅斯總統蒲亭通電話，他敦促蒲亭將軍隊撤出烏克蘭，並開始與基輔談判，開啟通往「公正與長久和平」的道路。

路透社報導，這是兩人近兩年來第一次對話。蕭茲正在國內準備提前大選，歐洲則等著瞭解美國總統當選人川普終結俄烏戰爭的計畫。

克里姆林宮表示，這次對話是應德方要求，蒲亭（Vladimir Putin）告訴蕭茲，任何終結烏克蘭戰爭的協議都必須將俄羅斯的安全利益納入考量，並反映「新的領土現實」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，這通電話打開了「潘朵拉的盒子」，破壞了各國孤立蒲亭的努力。數名知情人士認為，蕭茲此舉更多是基於國內考量；他們還透露，澤倫斯基與其他歐洲官員曾提醒蕭茲不要這麼做。

德國將於明年2月23日提前大選，蕭茲的社會民主黨（Social Democrats）感受到來自政治光譜兩端的親俄民粹政黨的壓力，這些政黨主張，德國政府沒有充分使出外交手腕來終結戰爭。

德國政府發言人在聲明中說：「總理敦促俄羅斯以實現公正與長久和平為目標，展現與烏克蘭談判的意願。」

發言人還說：「他強調，只要有需要，德國支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的決心堅定不移。」

但烏克蘭表示，這通電話沒為烏克蘭實現「公正和平」的道路帶來附加價值，只是幫了蒲亭一把，讓他不那麼孤立。

澤倫斯基在晚間演說中表示：「現在可能會有其他對談，其他電話。只是一堆空話…這就是蒲亭長期以來想要的：對他來說，極為重要的是減緩他的孤立狀態，進行正常談判。」

川普上週再次當選美國總統，他一再批評西方國家為烏克蘭提供的財務和軍事援助規模龐大，還說他可以迅速結束俄烏戰爭，但沒有說明如何做到。

一名西方國家外交官說，「（這通電話）釋出一個不利的訊號，尤其是在川普當選之後」；這名外交官說，他的國家已告訴柏林，這不是個好主意。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1131116

蕭茲
路透：德總理蕭茲與蒲亭通話 2022年12月以來首次接觸德總理蕭茲12/11提信任投票動議 籲議院速審重要法案
蒲亭
川普允諾打造強力軍隊並結束俄烏戰爭 但未提細節俄羅斯軍費大增致日用品價格飆漲 奶油淪搶匪目標
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