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美政府擬出重手打擊壟斷 強制Google出售Chrome

2024/11/19 12:48（11/19 13:06 更新）
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）媒體報導美國政府打算對Alphabet旗下的谷歌公司（Google）出重手打擊壟斷，將請求法官強制Google出售Chrome瀏覽器。Google表示美國政府的行動將損及消費者利益。

法新社和路透社引述彭博（Bloomberg）報導指出，美國司法部負責反壟斷事務的官員20日將在法庭上要求Google出售Chrome，並要求Google業務其他方面進行重組。這些官員拒絕就報導內容置評。

這會是美國政府打擊科技巨頭壟斷行為最積極的舉措之一。

Google先前被認定從事非法壟斷後，司法部官員10月表示，他們會要求Google進行重大業務改革，甚至考慮分拆業務的可能性。

美國政府在法院文件中表示，政府正在考慮「結構性」改革等選項，可能要求Google從旗下智慧型手機Android作業系統或Chrome瀏覽器業務撤資。

要求Google分拆業務將代表美國政府監管機關的一項重大改變；有關當局自20年前未能對微軟（Microsoft）採取類似舉措以來，大致放任這些科技巨擘自由發展。

科技業貿易組織「進步商會」（Chamber of Progress）執行長柯瓦切維奇（Adam Kovacevich）發出聲明，堅稱報導中的司法部官員訴求「異想天開」且違反法律標準，呼籲採取適合的補救措施。

無論聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）最終做出何種裁決，Google預料都會提出上訴，可能會讓訴訟程序耗時數年，且可能上訴至聯邦最高法院。

彭博報導指出，政府尋求的補救措施將包括限制Google的人工智慧（AI）技術從網站數據中獲取資訊，並禁止將Android行動作業系統與Google其他產品綁定銷售。

司法部拒絕置評。Google法規事務副總裁馬爾霍蘭（Lee-Anne Mulholland）發表聲明，稱司法部正在推動「激進計畫，遠遠超出本案中的法律議題」，並將損及消費者利益。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1131119

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