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日本國產小型火箭實驗 引擎燃燒異常引火災

2024/11/26 09:22
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，今天在鹿兒島縣種子島太空中心進行的小型固體燃料火箭「愛普瑟隆S」（Epsilon S）引擎燃燒實驗，燃燒發生異常，引發火災。

日本放送協會（NHK）報導，進行實驗的JAXA正在釐清詳情。

「愛普瑟隆S」燃燒實驗今天上午8時30分起在鹿兒島縣種子島太空中心內的地面燃燒實驗場進行。

媒體獲准從實驗場約600公尺外的高處攝影，實驗開始後不久，隨即看到大量白煙往上空飄散，過了約30秒之後，出現爆炸聲響，隨後還能見到像是一團火焰的物體往海的方向飄。

共同社報導，JAXA表示，當時在進行「愛普瑟隆S」第二段引擎燃燒實驗。

「南日本放送」（MBC）指出，「愛普瑟隆S」是日本的新型國產火箭，JAXA以2024年度發射為目標，持續進行相關開發作業。

2023年7月也發生過類似事件，JAXA當時在秋田縣能代市實驗場進行「愛普瑟隆S」引擎燃燒實驗時，開始後57秒發生爆炸，且引發火災。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131126

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JAXA
引擎零件故障 日本H3火箭4號機發射延至10/30
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