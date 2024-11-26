俄羅斯驅逐英外交官 英政府預告將擇機回應

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）俄羅斯政府今天以「從事威脅俄羅斯國家安全的情報和顛覆活動」、以及申請入境時提供虛假資料為由，宣布驅逐一名英國駐俄大使館官員，限期兩週內離境。

英國外交部一名發言人回應中央社等媒體詢問表示，這不是第一次俄羅斯針對英國外交部人員進行惡毒且無根據指控，「我們會在適當時機回應」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova，音譯為札哈洛娃）證實，該名英國大使館人員已遭俄方解除駐俄資格，俄羅斯外交部並召見英國駐俄大使。

根據俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天稍早發布的訊息，遭驅逐的是由英國外交部東歐暨中亞事務司派遣的駐俄大使館政務組秘書。

FSB宣稱，該名人員是接替今年8月遭俄羅斯驅逐的6名英國情報人員之一。當時俄方指控英方相關人員以外交頭銜為掩護從事間諜活動，英方則稱俄方指控毫無根據。

在此之前，今年5月，英國政府驅逐俄羅斯駐英武官，原因為他的實際身分是情報人員、在英國非法從事情報活動。

英國政府當時除了召見俄羅斯駐英大使，並剝奪數個俄羅斯在英資產的外交地位，理由包括俄方以相關建物為基地，從事情報和顛覆破壞等惡意活動。

俄羅斯去年7月以反制英國政府的「敵意活動」為由，限制英國駐莫斯科大使館和駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）總領事館人員在俄羅斯境內的行動。

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根據新規定，除了少數例外，英國駐俄人員若要前往莫斯科或葉卡捷琳堡「方圓120公里自由活動區」以外的地點，必須至少在啟程前5個工作天知會俄方，並提供行程日期、目的、路線、預定接觸人士、隨行人員、交通工具、造訪和住宿地點等資料。

俄羅斯持續對烏克蘭進行全面侵略。西方情報安全單位示警，俄羅斯將繼續升高對西方的混合威脅及灰色地帶衝突行動。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日則對向烏克蘭供應武器的國家發出威脅，揚言俄羅斯有權動武打擊相關國家的軍事設施。（編輯：陳正健）1131126