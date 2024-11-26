俄羅斯試射極音速中程飛彈 烏克蘭北約會商因應之道

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）俄羅斯上週對烏克蘭發射1枚實驗性極音速中程飛彈，北大西洋公約組織（NATO）所有32個成員國與烏克蘭的大使今天將在北約布魯塞爾總部齊聚，就此會商因應之道。

法新社報導，俄羅斯21日發射飛彈襲擊烏克蘭中南部城市第聶伯羅（Dnipro），俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）其後表示，這次是試射俄國新型「榛果樹」（Oreshnik）飛彈。

烏克蘭於是請求北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）召開會議，並期盼產生「具體且有意義的結果」。

不過針對今天下午的會商，北約外交官和官員已淡化會出現任何重大成果的預期，頂多是重申北約稍早立場，強調儘管俄羅斯部署這項新武器，也「不會阻撓北約盟邦支持烏克蘭」。

1名北約官員表示，這次會議「提供討論烏克蘭當前安全情勢的機會，會中也將有烏克蘭官員透過視訊進行簡報」。

根據蒲亭說法，試射榛果樹飛彈是為了回應烏克蘭對俄羅斯發射英美兩國提供的武器。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1131126