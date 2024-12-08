英相施凱爾首訪波斯灣 加強與阿聯和沙烏地關係

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（中央社倫敦7日綜合外電報導） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）明天將首訪波斯灣地區，在多天訪問行程中，尋求與阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯加強經濟與國防的合作關係。

路透社報導，英國政府今天聲明指出，施凱爾此行將以加強投資、深化國防和安全夥伴關係為目標，聲明中形容這兩個中東國家位居「英國目前最重要的合作夥伴之林」。

7月才走馬上任的施凱爾，預定明天抵達阿聯、9日與阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行會談；當天稍晚飛往沙烏地阿拉伯，會見沙國實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

英政府聲明又說，中東的穩定預計是此行的「重要議題」，包括以色列和加薩（Gaza）之間亟需停火、所有人質獲釋，以及應緊急加速向加薩提供援助。

施凱爾表示：「此區擁有龐大的未開發潛力。」他的目標是自富裕的波斯灣國家取得投資，用以協助他在改建英國老舊基礎設施、轉型清潔能源的使命。

施凱爾在聲明中又說：「我將大力推動波斯灣合作理事會自由貿易協定（Gulf Cooperation Council Free Trade Agreemen）、加強我們的研發合作，以及在未來計畫的夥伴關係。」

英政府將這兩國視為主要投資來源，英國和阿聯之間的貿易額達230億英鎊（約新台幣9710億元）；與沙烏地的貿易額估計為170億英鎊。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131208