加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

挪威將金援近80億元 助烏克蘭威懾俄羅斯黑海艦隊

2024/12/16 21:59（12/16 22:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭札波羅熱州的警察和志工，10日在被俄羅斯飛彈攻擊而受損的建築中尋找生還者。（路透社）
烏克蘭札波羅熱州的警察和志工，10日在被俄羅斯飛彈攻擊而受損的建築中尋找生還者。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根16日綜合外電報導）挪威政府今天宣布，將提供27億挪威克朗（約新台幣78.6億元）強化烏克蘭海軍，並幫助烏克蘭在黑海嚇阻俄羅斯艦隊進犯。

法新社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）發表聲明說：「保護烏克蘭人民與基礎設施不受俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）攻擊至關重要。」

他談到：「保護穀物與其他產品能從海路出口也很重要，這些出口為烏克蘭帶來重要收入。」

此外，俄羅斯部隊在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）持續挺進，俄國軍方今天稱又拿下當地另一座村莊。

俄羅斯國防部透過聲明指出，俄軍已「解放」位於工業城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）以南約10公里的耶利扎維季夫卡村（Yelyzavetivka）。庫拉霍韋資源充沛，也是俄軍意圖奪取的城鎮。

另據路透社報導，烏克蘭安全局（SBU）消息人士今天表示，一架烏克蘭無人機襲擊並摧毀位於頓內茨克州俄軍占領區馬金村（Markine）附近的俄國彈藥庫。

消息人士提到，這座彈藥庫存放數千發裝甲運兵車與戰車砲彈、反戰車導向飛彈、地雷和手榴彈，還有數百萬發各口徑槍枝的彈藥。此外，這次襲擊也摧毀了鄰近的燃料儲備設施。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131216

#俄軍
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#挪威
延伸閱讀
美製火箭助攻 烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線疑未能阻止俄軍推進 烏克蘭撤換頓內茨克指揮官軍事部落客：俄軍續推進 距烏東戰略城市僅1.5公里美國加緊援烏克蘭 再宣布9.88億美元軍援美媒：台灣可能已捐出除役鷹式飛彈 成烏克蘭重要援助者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏克蘭稱200名北韓俄羅斯聯軍陣亡 涉友軍誤擊
27
更多編輯台推薦新聞：