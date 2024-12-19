印度海軍快艇失控撞上客輪釀13死 引擎故障惹禍[影]

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（中央社孟買19日綜合外電報導）印度海軍和政府表示，一艘海軍快艇昨天在金融之都孟買（Mumbai）外海進行測試時，失控撞上一艘搭載上百名乘客的渡輪，造成13人喪生。

法新社報導，印度媒體刊登的影片似乎是這艘渡輪上一些乘客拍攝，顯示這艘快艇在海上巡航，然後突然轉向撞上渡輪。

後來的影像顯示渡輪傾覆。

印度西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）官員告訴媒體，「醫師已宣告13人死亡」，並說已有100多人獲救。這名官員同時向罹難者及家屬致哀。

這艘渡輪當時載著乘客從孟買南部臨海的拱門式紀念碑「印度門」（Gateway of India）前往熱門景點象島（Elephanta Island）。

印度海軍在聲明中說「當時一艘正在進行引擎測試的海軍艦艇失去控制，與一艘客輪相撞」，並對這起「悲劇」事故表達遺憾。

海軍表示當時發生「引擎故障」，並說13名死者包括1名海軍人員和兩名參與測試的設備製造商代表。兩名重傷者則已送往海軍醫院。

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路透社報導，一名乘客告訴ABP Majha新聞頻道：「快艇撞入我們的船，導致船開始進水，然後翻覆。船長當時要我們穿上救生衣。我游了15分鐘，然後被另一艘船救起。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚在社群媒體X上發文向罹難者家屬致哀，並宣布將透過總理國家救濟基金（Prime Minister's National Relief Fund）提供罹難者家屬20萬盧比（約新台幣7.7萬元）、傷者5萬盧比（約新台幣1.9萬元）慰問金。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131219