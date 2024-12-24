美12月消費者信心驟降 憂來年關稅戰帶來不確定

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）伴隨關稅戰隱憂，美國民眾對來年經濟前景的擔憂加劇，12月美國消費者信心較11月大幅下滑，感受不出年節氣氛。

美國經濟評議會（Conference Board）今天公布2024年12月美國消費者信心指數（CCI），下滑8.1點掉至104.7，低於經濟學界所預期的113.2。12月消費信心下滑一掃前兩個月的增幅，回到過去兩年普遍堪稱低迷的狀態。

衡量消費者對短期收入、商業環境和勞動市場條件的期望指數（Expectations Index）在12月更大跌12.6點至81.1，僅略高於景氣榮枯分界的80，是2020年11月以來最大的單月降幅。

美國Axios新聞網指出，從某些角度看這代表11月美國大選後的消費者信心上升只是暫時現象。儘管經濟狀況穩健，但長期的經濟悲觀情緒依然存在，恐反映明年上台的川普政府會看到消費情緒與經濟指標會有所矛盾。

美國經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）說：「相較上月，消費者在12月對未來商業狀況和收入的樂觀程度大幅下降。」

Axios認為，12月消費信心下降主要是民眾認為未來幾個月收入、商業和勞動市場前景更趨黯淡，也可看出政治可能扭曲消費信心的情況更甚以往。這也解釋何以實際經濟大環境幾無變化下，選後共和黨人對經濟前景信心飆升，而民主黨人則急遽惡化。

經濟評議會並未以黨派來區分消費信心程度，但表示受訪消費者本月更常提及政治，認為這是影響他們如何看待經濟的關鍵因素。

消費者更多提及總統當選人川普施政核心之一的關稅，大約45%的消費者預計關稅會加重生活成本負擔，僅21% 的消費者覺得關稅能創造更多就業機會。（譯者：陳亦偉）1131224