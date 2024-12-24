黑熊誤闖日本福島縣民宅 專家研判為準備冬眠找窩

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本福島縣喜多方市的一名60多歲獨居男士昨晚回到家，赫然看見家中客廳的暖爐桌旁有一頭黑熊。喜多方市職員表示，黑熊可能是為了準備冬眠在找窩。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣喜多方市警方表示，昨晚6時20分（台灣時間5時20分）左右，住在喜多方市熱鹽加納町熱鹽山間的民宅男性回到家，赫然看見客廳有一頭黑熊頭靠在暖爐桌旁。

這名男性趕緊到附近的民宅避難，還好未受傷。黑熊直到今天將近中午才走進民宅附近的農業用小屋，下午3時許，獸醫以麻醉吹箭施打麻醉劑，黑熊呈現沉睡狀態後予以捕捉，然後野放回山林。

喜多方市公所表示，這隻黑熊是身高約90公分的成獸，研判是因為這戶民宅後門門板脫落，黑熊從後門入侵。

為了防止黑熊帶來傷害，從昨天開始，通往這戶民宅周邊的道路進行交通管制，警察、市公所、獵友會的成員等十幾人參與因應黑熊的行動。現場的警方、該地區的區長今天上午8時40分左右從戶外拍攝到黑熊坐在民宅客廳內的影片。

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喜多方市（市公所）市民生活課課長東海林和宏表示，「這個時期，熊為了準備冬眠，會尋找睡覺的地方，可能熊以為覓得好地方，誤入這戶民宅。捕捉方式可用獵槍驅趕，但因附近還有民宅，所以採取麻醉的方式。」

本月2日，也有黑熊入侵喜多方市空屋的情形。東海林說，熊闖民宅的案例陸續傳出，今後會請專人利用防災無線電器具或進行巡邏，呼籲民眾提高警覺。（編輯：高照芬）1131224