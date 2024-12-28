政治動盪衝擊韓國經濟 拖累企業與消費者信心下滑

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（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅本月3日發動的戒嚴以失敗告終後，國會先後通過他與代理總統韓悳洙的彈劾案，日益加劇的政治動盪拖累韓元匯率續貶，更動搖國內企業與消費者的信心。

法新社報導，尹錫悅本月初宣布戒嚴來，雖然國會隨即投票通過解除戒嚴令，韓元匯率仍持續走疲，韓元兌美元今天甚至一度下探2009年來最低水準。

不僅如此，根據韓國中央銀行「韓國銀行」（Bank of Korea）公布的最新數據，韓國企業與消費者的信心，也遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的最大打擊。

原本負責代理尹錫悅總統職務的國務總理韓悳洙今天被國會彈劾後，改由副總理兼企劃財政部部長崔相穆代行總統和國務總理職權。

61歲的崔相穆是資深經濟技術官僚，他現在接手的2025年預算，被最大在野黨共同民主黨大砍4.1兆韓元（約新台幣910億元）。

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師李澤（Gareth Leather）在寫給客戶的報告中表示，「已有跡象指出，這個（政治）危機正對經濟造成衝擊」，並且舉例說明消費者和企業的信心均已下降。

他補充說，這場政治危機讓已經陷入困境的韓國經濟雪上加霜，在全球對半導體需求放緩的衝擊下，韓國今年國內生產毛額（GDP）成長率預估只有2%。

李澤寫道：「長期而言，政治兩極化與因此產生的不確定性，可能有礙對韓國的投資。」

不過其他經濟學家提到，韓國經濟到目前為止都還相當成功地應對這場混亂。

早在本月4日，即尹錫悅宣布戒嚴隔天，韓國銀行已承諾挹注充足的流動性以穩定市場，而韓國綜合股價指數（KOSPI）自這場政治危機爆發來，跌幅不到4%。（譯者：洪培英/核稿：洪啓原）1131228