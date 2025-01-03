泰國總理貝東塔總資產 價值高達138億泰銖

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）泰國反貪污委員會公布總理貝東塔的總資產，其資產價值高達138億4000萬泰銖（約新台幣132億8600萬元）。根據申報資料，她擁有23輛豪華房車、75支名錶，還有12處土地和多個房產。

國家反貪污委員會（National Anti-Corruption Commission）今天公布貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和她先生比達（Pitaka Suksawat）的總資產。

38歲的貝東塔為泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，去年代表為泰黨（Pheu Thai）當選成為泰國第31任總理，也是泰國史上最年輕的總理。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，根據國家反貪污委員會的資料，貝東塔和比達的總資產為139億9000萬泰銖，其中貝東塔的資產價值達138億4000萬泰銖，比達的資產價值為1億4700萬泰銖。兩人同時擁有44億泰銖的負債。

貝東塔申報的年收入高達2億6500泰銖，其中包括薪水收入340萬泰銖，股息2億5900萬泰銖。動產部分，她擁有23輛豪華房車，包括賓利和勞斯萊斯等品牌，其他還有75支名錶（總價值1億6200萬泰銖）、216個名牌包（總價值7660萬泰銖），以及項鍊、戒指、耳環等首飾（總價值1億4500萬泰銖）。

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不動產部分，貝東塔名下有12處土地，除了在泰國的土地之外，還有2處是在日本北海道；她在英國倫敦擁有2處房產，價值3億1900萬泰銖，在曼谷和暖武里府擁有5間公寓大廈單位、2間獨棟房屋，在佛丕府（Phetchaburi）擁有一棟商業大樓。

曼谷郵報指出，根據「富比世」（Forbes）的調查，戴克辛擁有21億美元資產，是泰國排名第11名的富豪，戴克辛依靠新集團（Shin Corporation）製造的財富，讓自己進入政治領域，儘管戴克辛2006年就流亡海外，但他的家族依然對泰國很有影響力，戴克辛在2023年8月結束流亡生涯返泰。（編輯：田瑞華）1140103