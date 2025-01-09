英鎊跌至新低、舉債成本飆升 財相遭國會批神隱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）英鎊今早兌美元一度跌至1:1.224，達2023年11月以來新低點，而10年和30年期英國公債殖利率則分別飆升至2008年和1998年以來新高，政府舉債成本高升。市場近日出現英國債券拋售潮。

國會下議院上午對財政部提出緊急質詢，要求財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）說明政府舉債成本對公共財政的衝擊，但里夫斯未現身，由位階次一級的首席秘書瓊斯（Darren Jones）代答。

在市場憂心英國財政失靈的情況下，提出緊急質詢的在野保守黨影子財相斯特萊德（Mel Stride）不禁問：「怎麼到處看不見財相人影？」

里夫斯近日即將訪問中國，重啟2019年之後停擺的英中經濟財金對話（EFD），目標包括促進雙邊投資貿易合作。

瓊斯告訴國會，金融市場走勢一向是持續變動，而按慣例，政府不會評論特定市場波動，他今天也將遵循此原則。

他說，公債殖利率受許多國內外因素影響，近幾個月的國際金融市場波動主要受「數據和全球地緣政治事件」驅動，並隨「新資訊」的浮現而調整。

瓊斯強調，英國公債市場運作依然「井然有序」、市場需求基本盤依舊強勁，且投資者組成多元。

他並重申去年7月上台執政的工黨政府一再提出的論點，即保守黨過去14年執政期間曾讓英國經濟「崩盤」，全國民眾至今仍在承擔後果。

近幾個月的財政、經濟數據，以及近日英鎊與公債雙雙遭拋售的景象讓市場開始耳語，英國是否將再度出現「特拉斯時刻」。

這指的是2022年9月時任首相特拉斯（Liz Truss）發布臨時預算案，大刀闊斧減稅等被視為違反財政紀律的內容引發市場焦慮、英鎊驟跌，面臨龐大政治壓力的特拉斯旋即於10月下台。

除了英鎊匯率，以英國企業為主的「金融時報250種股價指數」（FTSE 250）今天早上也下跌0.6%，達近9個月低點。表現不佳的包括零售業及營建業者：近幾週耶誕購物季消費市場表現不如預期，居高不下的利率則不利刺激房地產需求。

相反地，較具國際色彩的FTSE 100則上升0.6%，原因之一為國際企業營收在英鎊走低的情況下，換算為英鎊顯得更具價值。

雪上加霜的是，根據英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England, BoE）發布的最新調查，超過50%受訪企業預期今年將調升產品和服務售價，或者削減職缺、遇缺不補。

調查結果細項顯示，約61%企業預期利潤降低、54%擬調高報價、53%預期雇用人數下滑，另有39%表示恐得調低薪資。

參與這項調查的是英國大型及中小型企業財務長，BoE詢問各企業打算如何因應財政部去年秋季預算案宣布自今年4月起調升國民保險（NI）雇主提撥率（由13.8%調升至15%）。

財政部當時也宣布將NI提繳門檻砍半，由過去員工年度薪資所得累計達9100英鎊（約新台幣37萬元）、雇主才須提撥，大幅下調至5000英鎊。

在市場信心低迷、政府舉債成本飆升的背景下，英國財政部昨天罕見發表被部分人士詮釋為主動介入、以穩定市場的聲明，駁斥關於政府恐被迫違反財政紀律的「臆測」。在2022年秋季的「特拉斯時刻」後，財政部也曾發布類似聲明。

里夫斯設定的財政「鐵律」包括不靠舉債維持財政基本支出、舉債只能是為了投資。去年10月發布預算案時，官方評估是里夫斯有99億英鎊的舉債空間可用。隨著舉債成本走高，政府舉債空間勢必壓縮。

里夫斯已表態有意刪減公共支出，以「鐵腕」管控政府財政。市場另普遍預期，繼去年秋季上調國民保險等稅賦後，里夫斯今年恐得再次宣布增稅，以避免增加舉債。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瓊斯今天在國會重申財政部昨天的聲明，強調遵守財政紀律「沒有妥協空間」、政府的決心「無庸置疑」。

財政部昨天並提到，英國的舉債額是七大工業國集團（G7）第2低，且只有英國預算責任辦公室（OBR）能準確預測政府舉債空間，其他資訊皆「純屬臆測」。（編輯：田瑞華）1140109