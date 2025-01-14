馬斯克招忌草根右翼 川普「讓美國再次偉大」前先遇權力博弈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國候任總統川普20日將宣誓就職，儼然新寵的億萬富豪馬斯克對川普的影響已引發內部矛盾。除草根右翼與馬斯克的裂痕浮現外，川、馬會否走上一山不容二虎也成為日後焦點。

綜合紐約時報與法新社報導，川普和馬斯克（Elon Musk）的關係在美國當代史堪稱前所未見。馬斯克不僅是全球首富，無論在野心、極右政治立場和媒體影響力方面，也和川普旗鼓相當。

馬斯克和川普都擁有引領輿論的能力，且同樣熱衷於利用挑釁且戲劇化的言行來吸引目光。

美國華盛頓大學（University of Washington）歷史學教授歐瑪拉（Margaret O'Mara）說：「一如川普，馬斯克深知藉說或做一些被人認為離經叛道的事來吸引關注的重要性…他喜歡挑戰常規。」

據喬治華盛頓大學（George Washington University）媒體與公共事務學院院長洛格（Loge）的說法，馬斯克影響川普甚深，「馬斯克既富有又傲慢，並且不斷向川普提到他有多麼出色，這些都深得川普的心」。

不過羅馬國際社會科學自由大學（Luiss Guido Carli）歷史學教授卡斯塔蘭尼（Lorenzo Castellani）警告，從長遠來看，兩人產生摩擦的機會相當高。

川普預計將任命馬斯克主責監督並減少聯邦支出的計畫，這些計畫深受右翼人士歡迎，但川普陣營尚未解釋將如何避免在改革過程中，衝擊到同為馬斯克所身為的主要政府承包商利益。

馬斯克似在川普就職前已嚐到政治現實。最初曾矢言替政府削減2兆美元（約新台幣65兆元）支出的馬斯克，如今已改口稱「我們有很大機會」能省下1兆美元（約新台幣32.5兆元）。即便如此，如何在約7兆美元政府總預算中既要大砍又不損及重要服務或福利，是一項艱巨挑戰。

川普2016年勝選功臣之一、曾在川普第一任內短暫當過首席策士的巴農（Steve Bannon）今天以「真正邪惡的人」痛批馬斯克，凸顯這2名川普重要的顧問間的裂痕加深。

巴農接受「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）採訪說：「我一定會在（川普）就任前把馬斯克趕出去…他真是個邪惡的人，阻止他已成為我的使命。」

紐時認為巴農辛辣言論反映出美國右翼擔心川普偏離原本的政策初衷，同時也擔心擁有社媒X（原名推特）的馬斯克會藉自身影響力排擠重要人物，遂行自身政商目的。馬斯克身兼太空探索科技公司（SpaceX）與電動車大廠特斯拉（Tesla）兩公司的執行長，前者與聯邦政府有大量商業往來。

一些最初樂見馬斯克進入共和黨政治的右翼人士裡，已有部分人表示覺得被騙，令外界好奇馬斯克與傳統右翼間還能共處多久。目前已知川普上任後，將派馬斯克與印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共掌政府效率部，但不清楚巴農是否將出任相關政府職位。

兩派人馬近來爭論焦點之一為應否開放更多技術性外國勞工申請H-1B簽證。

馬斯克、拉馬斯瓦米和許多科技界領袖紛表態力挺開放，認為有助為企業帶來重要人才，卻引來反對移民的保守派大力抨擊。巴農受訪時表示，這些簽證會讓美國人無法獲得工作機會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

印度裔的拉馬斯瓦米對他所謂「美國文化」無法恭維，認為這反映「長期以來過於崇尚平庸，而非卓越」。

然而共和黨籍聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）在社媒貼文開砲：「我們歡迎科技佬們因害怕孩子的性別被小學3年級導師惡搞而來投奔我們…但我們可沒請他們來擬定移民政策。」兩派間的裂痕恐讓川普推動「讓美國再次偉大」（MAGA）的施政前先自縛手腳。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1140114