天候狀況不佳 藍源再延軌道運載火箭發射

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（中央社佛州卡納維爾角13日綜合外電報導）因天候狀況不佳，藍源公司（Blue Origin）第一枚軌道運載火箭的發射今晚再次宣告延後。

法新社報導，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司表示，現在打算最快在16日凌晨再次嘗試發射，新的3小時窗口從凌晨1時（台灣時間16日下午2時）打開。

這枚火箭以傳奇太空人葛倫（John Glenn）之名命名為「新葛倫」（New Glenn），高320英尺（98公尺），約相當於32層樓高，預定從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射升空，發射任務13日凌晨在倒數計時階段多次暫停後，宣告延後。

藍源公司後來表示，發現排空管線上出現結冰問題，原本希望能改在明天凌晨發射，但天氣狀況不利。

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今晚9時過後不久，藍源宣布延後發射。

透過這項代號NG-1的任務，世界第二富有的貝佐斯將目標直接瞄準世界首富馬斯克（Elon Musk）。馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）透過其獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）在軌道發射市場占據主導地位。「新葛倫」首次發射任務最初計劃在10日執行卻因大西洋海域波浪過強可能影響第一節火箭返回的安全性而延後。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140114