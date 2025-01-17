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美：中國在造船等領域破壞公平競爭 須緊急行動

2025/1/17 15:45
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（中央社華盛頓/北京17日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪16日說，調查中國在造船、海運和物流領域的做法後發現，須對北京破壞公平競爭行為採取「緊急行動」。中方則說，此結論「充滿對中國的不實指控」。

法新社報導，美國貿易代表署（USTR）去年應5個工會的請願展開調查後，得出這項結論。

戴琪（Katherine Tai）在聲明中說：「北京在這些領域的針對性主導破壞公平、市場導向的競爭，增加經濟安全風險，是美國產業振興的最大障礙。」

她還說，根據1974年貿易法（Trade Act of 1974）第301條規定，調查結果「為投資美國並加強我們的供應鏈採取緊急行動奠定基礎」。

中國商務部17日回擊表示，中國對這項調查「強烈不滿並堅決反對」，還說美國的結論「充滿對中國的不實指控」。

中國商務部表示：「從歷史上看，美國造船業衰落與中國無關。」

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301條款調查是美國總統當選人川普首度執政時，用來證明對中國商品加徵關稅合理性的重要工具。

美國調查的下一階段將考慮決定採取何種行動。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1140117

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