日相石破茂致中文賀詞 祝福蛇年行大運

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）今天是除夕，日本首相石破茂在首相官邸官網致上春節賀詞，發表簡體中文與繁體中文兩個版本。他感謝世界各地對於日本能登半島地震的援助，祈願有更加美好的一年，最後祝福大家「蛇年行大運」。

石破茂的春節賀詞表示，「謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候。」

「去年，日本的能登半島先後發生了元旦的地震、9月的暴雨等,引發了複合型災害。日本政府正全力開展災區重建工作，並盡最大可能推進防災準備。我再次衷心感謝世界各地對能登半島地震提出的救援申請和慷慨的義援金。近來，世界各地也發生了地震、颱風等自然災害，我們衷心祝願災區能盡快恢復秩序，迎來更加美好的一年。」

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「國際形勢日益嚴峻複雜，為了克服分裂與對抗，日本將繼續與其他國家展開對話與合作，維護和加強基於法治的國際秩序。」

他最後表示，「恭祝各位蛇年行大運，新的一年幸福安康。」（編輯：陳承功）1140128