美國連續航空事故後 又傳飛航公告系統故障

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國一週內頻頻出現航空事故後，運輸部長達菲（Sean Duffy）今晚表示，重要飛行員通知系統「飛航公告」發生臨時故障，可能會導致明天的航班延誤。

路透社報導，達菲在社群媒體X發文表示，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）正在努力修復「飛航公告」（Notice to Air Mission, NOTAM）系統。

達菲表示：「由於已啟動備用系統，國家空域系統（National Airspace System）目前並未受到影響。FAA已設置熱線與航空業相關人員溝通，每30分鐘將發送一次通知，更新系統情況。」

達菲指出，FAA「已啟動應變系統以支援飛航前簡報、繼續飛行作業…我們正在調查根本原因，並將提供後續更新」。

達菲說，乘客應向航空公司確認明天的航班狀況，明早可能還會出現一些延誤。

在此之前，美國空軍F-35戰鬥機1月28日在阿拉斯加州基地訓練飛行中發生故障，所幸飛行員安然無恙，但飛機嚴重受損。

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無獨有偶，美國航空（American Airlines）客機1月29日於雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）附近與軍方直升機相撞，造成67人死亡。這是自2009年以來首起美國航空公司客機墜毀事故，也是美國20年來最致命空難。

此外，1架醫療後送飛機1月31日從費城（Philadelphia）起飛後不久墜毀，機上有4名機組人員、1名兒科患者和患者的母親。賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，機上所有人以及1名地面人員皆不幸喪生。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140202