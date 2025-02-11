加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
IG青少年帳號台灣上線 未滿16歲自動設為不公開
首頁 / 國際

傳美司法部要求檢方 撤銷紐約市長涉詐欺收賄等案

2025/2/11 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）根據媒體報導，美國司法部今天指示紐約聯邦檢察官，撤銷對民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams）的腐敗指控。

法新社引述「紐約時報」和有線電視新聞網（CNN）取得的司法部備忘錄指出：「根據司法部長的授權，你被指示，撤銷聯邦政府起訴亞當斯一案的未決指控。」

亞當斯是紐約市史上首位在任內遭到起訴的市長，去年9月他對詐欺和收賄指控不認罪，並拒絕辭職呼聲。

亞當斯的律師史派洛（Alex Spiro）在給法新社的電子郵件聲明中讚揚此舉，「如同我一開始所說，市長是無辜的，他會贏，今天他做到了」。

「儘管有很多聳人聽聞的說法，最終沒有證據證明他違反任何法律。」

google news透過 Google News追蹤中央社

曾被譽為民主黨未來之星的亞當斯，最近幾週頻頻接觸共和黨籍總統川普身邊的人。

去年12月，亞當斯會見了川普任命的「邊境沙皇」霍曼（Thomas Homan），左派部分人士懷疑他尋求總統特赦，換取與川普政府之間的關係改善。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140211

#川普
#民主黨籍
#亞當斯
#紐約
#民主黨
#有線電視新聞網
#美國司法部
亞當斯
冬季風暴來襲 美國7000萬人面臨酷寒聯合健保執行長槍擊案 紐約市長：已確認犯嫌身分
川普
聚陽營收連4年成長 周心鵬：訂單滿到第2季全年續旺埃及：阿拉伯國家拒絕川普清空並接管加薩計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：