傳美司法部要求檢方 撤銷紐約市長涉詐欺收賄等案

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（中央社紐約10日綜合外電報導）根據媒體報導，美國司法部今天指示紐約聯邦檢察官，撤銷對民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams）的腐敗指控。

法新社引述「紐約時報」和有線電視新聞網（CNN）取得的司法部備忘錄指出：「根據司法部長的授權，你被指示，撤銷聯邦政府起訴亞當斯一案的未決指控。」

亞當斯是紐約市史上首位在任內遭到起訴的市長，去年9月他對詐欺和收賄指控不認罪，並拒絕辭職呼聲。

亞當斯的律師史派洛（Alex Spiro）在給法新社的電子郵件聲明中讚揚此舉，「如同我一開始所說，市長是無辜的，他會贏，今天他做到了」。

「儘管有很多聳人聽聞的說法，最終沒有證據證明他違反任何法律。」

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曾被譽為民主黨未來之星的亞當斯，最近幾週頻頻接觸共和黨籍總統川普身邊的人。

去年12月，亞當斯會見了川普任命的「邊境沙皇」霍曼（Thomas Homan），左派部分人士懷疑他尋求總統特赦，換取與川普政府之間的關係改善。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140211