加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加巴德任美國情報總監 獲參院低空過關

2025/2/13 10:13（2/13 10:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加巴德（圖）獲美國總統川普提名為國家情報總監。（路透社）
加巴德（圖）獲美國總統川普提名為國家情報總監。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普提名的國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard）儘管因缺乏經驗，以及過去力挺俄羅斯和敘利亞而受到批評，今天這項人事案獲共和黨掌控的聯邦參議院確認。

加巴德獲任為國家情報總監（Director of National Intelligence,DNI），她在2017年會見現已被罷黜的敘利亞領導人阿塞德（Bashar al-Assad），以及散布克里姆林宮的宣傳，尤其是有關烏克蘭戰爭的虛假陰謀論，因此受到質疑。

法新社報導，外界也因為她對美國政府監控的看法，以及對美國國家安全局（NSA）洩密者史諾登（Edward Snowden）的支持而對她存有疑慮；國會兩黨都認為她危害了美國人的安全。

加巴德以52票贊成、48票反對情況下勉強過關，曾是參院領袖的麥康奈（Mitch McConnell）是唯一投下反對票的共和黨議員，民主黨則警告，加巴德不應接觸美國最敏感的機密。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票前表示：「在俄羅斯揮軍烏克蘭、發動二戰以來首次對歐洲主權國家全面入侵的那天晚上，加巴德女士在做什麼？」

舒默說：「她把精力都花在指責上面，為俄國總統蒲亭的所作所為怪罪北大西洋公約組織（NATO）和美國…僅憑這一點，就應失去資格擔任總統最高情報顧問。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

舒默表示，43歲的加巴德在人事案聽證會上錯失機會向參議員們證明她的判斷力。

川普展開一連串現代史上最具爭議的內閣提名，這次加巴德成功過關，被視為川普對共和黨鐵腕掌控又一有力證明。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140213

舒默
川普強勢改組聯邦機構 法院、國會與街頭掀反抗浪潮路透：川普政府擬將美國國際開發總署併入國務院
川普
川普揚言課關稅 美產業專家：對科技業只有負面影響鐵了心要課對等關稅 川普：這兩天就簽命令
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：