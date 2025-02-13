加巴德任美國情報總監 獲參院低空過關

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普提名的國家情報總監人選加巴德（Tulsi Gabbard）儘管因缺乏經驗，以及過去力挺俄羅斯和敘利亞而受到批評，今天這項人事案獲共和黨掌控的聯邦參議院確認。

加巴德獲任為國家情報總監（Director of National Intelligence,DNI），她在2017年會見現已被罷黜的敘利亞領導人阿塞德（Bashar al-Assad），以及散布克里姆林宮的宣傳，尤其是有關烏克蘭戰爭的虛假陰謀論，因此受到質疑。

法新社報導，外界也因為她對美國政府監控的看法，以及對美國國家安全局（NSA）洩密者史諾登（Edward Snowden）的支持而對她存有疑慮；國會兩黨都認為她危害了美國人的安全。

加巴德以52票贊成、48票反對情況下勉強過關，曾是參院領袖的麥康奈（Mitch McConnell）是唯一投下反對票的共和黨議員，民主黨則警告，加巴德不應接觸美國最敏感的機密。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票前表示：「在俄羅斯揮軍烏克蘭、發動二戰以來首次對歐洲主權國家全面入侵的那天晚上，加巴德女士在做什麼？」

舒默說：「她把精力都花在指責上面，為俄國總統蒲亭的所作所為怪罪北大西洋公約組織（NATO）和美國…僅憑這一點，就應失去資格擔任總統最高情報顧問。」

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舒默表示，43歲的加巴德在人事案聽證會上錯失機會向參議員們證明她的判斷力。

川普展開一連串現代史上最具爭議的內閣提名，這次加巴德成功過關，被視為川普對共和黨鐵腕掌控又一有力證明。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140213