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藍源公司要瘦身 石油巨頭雪佛龍也將裁員數千人

2025/2/13 14:55
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（中央社紐約12日綜合外電報導）知情人士透露，藍源公司正準備大規模裁員，以削減成本，將資源集中在日漸增長的火箭發射業務上。另外，石油巨頭雪佛龍也宣布將裁員15%至20%，作為重組業務的一環。

路透社引述「彭博」（Bloomberg News）報導指出，目前還不清楚將裁減多少人力，不過一名知情人士說，貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源公司（Blue Origin）預計裁掉數百人，甚至上千人。

報導中說，藍源將於明天上午由執行長林普（Dave Limp）主持全體會議，討論這次裁員。

藍源公司並未立即回應路透社的置評請求。

藍源一個月前首度發射巨型火箭新葛倫（New Glenn），在研發火箭的過程中，藍源經歷了3任執行長，並面臨多次延遲，而億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）則成長為業界主宰。

美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）今天也宣布將裁員15%至20%，作為重組業務的一環，以節省成本，賦予公司更強的長期競爭力。

雪佛龍在給法新社的聲明中表示，裁員將於2025年開始，大致會在2026年底前完成。這些措施符合公司先前承諾，在明年底前削減20至30億美元的「特定結構性成本」。

此舉預計將裁掉數千名員工。截至2024年底，雪佛龍擁有3萬9800名員工，其中不包括加油站員工。

雪佛龍副董事長尼爾森（Mark Nelson）在聲明中表示：「雪佛龍正在採取行動，精簡我們的組織結構，能更快、更有效地執行，並使公司具備更強的長期競爭力。」

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尼爾森說：「我們並非輕率地採取這些行動，且將會在過渡期間支持我們的員工。負責任的領導層有必要採取這些舉措，為我們的員工、股東和社區提高公司的長期競爭力。」

雪佛龍上個月公布的年度獲利為177億美元，較2023年下滑17%。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140213

#太空探索科技公司
#貝佐斯
#藍源公司
#彭博
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