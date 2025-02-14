情人節在埃及 有無婚約大不同

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（中央社記者施婉清開羅14日專電）2月14日西洋情人節是愛侶見證愛情的浪漫節日。然而，對於埃及這樣一個穆斯林大國來說，卻不見得到處都看得到這樣的頌讚，可能只有大都會城市部分人士，才會追隨這個源自於西元3世紀古羅馬時期的西方習俗。

由於宗教緣故，對於占埃及90%人口的穆斯林來說，所有交往對象都必須先舉辦「訂婚儀式」，經由雙方家長見證，讓男女雙方各自在右手無名指上戴上訂婚婚戒，成為彼此的未婚夫和未婚妻後，才可以公開表明兩人正式交往，並在外互相牽手或挽手。

然而，即便是夫妻，也都不可在公共場合當眾接吻。

因此，在一般埃及人的愛情字典中，沒有所謂的「男女朋友」這種身分。

當然，如果開始交往後發現彼此不合適，也可以解除婚約。

接著再經過一個結婚登記手續和公開的婚約簽字結婚派對，男女兩人分別在左手無名指上戴上結婚戒指，成為正式夫妻關係後，才可以同居在一起。

埃及夫妻外出旅遊如需外宿旅店，都須隨身攜帶兩人的結婚證書，否則店家有權拒絕讓兩人同房。

埃及算是中東北非阿拉伯世界中最開放的國家。雖然保守的伊斯蘭教徒仍屬多數，但在如首都開羅以及埃及第二大城市亞歷山卓這種大都會城市，接受過西方文化洗禮的人數較多，因此往往可以在這兩座大城市部分住商區內，看到與其他城鄉地區兩種完全截然不同的生活方式和習慣，包括飲食、生活用品品牌以及消費場所。

以開羅來說，中央社記者可以在市中心主要商業街道上，看到當地知名高檔蛋糕專賣店在店門口針對情人節的裝飾和促銷活動，花店也會針對情人節擺出更多的玫瑰花花束。

當中央社記者訪問一名在開羅建築師事務所擔任資深專案經理的貝森（Bassem）是否會慶祝情人節時，貝森毫無遲疑地立即以堅定語氣回覆說：「必須的！」

貝森進一步說，如果情人節當天沒有對妻子有所表示的話，機靈的妻子不會立即擺出臭臉，而是會稍後找機會讓貝森補償，而且往往是花費更大和更費神的安排，如全家到南部旅遊。

48歲已婚20年的基督徒貝森指出，由於自己從小唸國際學校系統，因此對於西方文化並不陌生。他會和周圍一些朋友一樣，不免俗地在情人節送妻子鮮花花束、泰迪熊、巧克力，或安排浪漫晚餐，來段愛的宣言。

貝森另外也說，雖然較極端的基本教義派穆斯林會完全拒絕這些西方習俗，不過他也可以看到近幾年來，受到網路和全球化影響較深的開羅Z世代，多數都已相當西化，甚至不是太在意宗教習俗的約束。

另一位訂婚剛滿1年的29歲電腦工程師莫斯塔法（Mostafa）則告訴記者說，他不會慶祝情人節，除了不過西方節日外，他認為，每一天都認真向未婚妻表達愛意更重要。

退休前擔任仲裁委員會律師的沙米（Samy）則告訴中央社說，自己可以和妻子在家過情人節，但不會公開張揚。

對於情人節在埃及的地位，沙米認為，埃及社會處於一個兩極化的現象，一邊有人試圖讓風氣變得更開放，向歐美靠攏；而另一邊又有一派認為情人節是禁忌，會牴觸宗教律法。

2013 年，伊斯蘭教極端教派「薩拉菲派」（Salafist）傳教士伊斯蘭（Abu Islam）公開稱，情人節是「通姦日」，只有基督徒才會慶祝。

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在5年後的2018年，埃及「伊斯蘭監管局暨律法研究中心」（Dar El-Ifta）首次表示，伊斯蘭教不禁止慶祝情人節。

此番公開聲明當時還在埃及的脫口秀節目上引發兩派意見，激烈辯論宗教團體是否不應干涉此類事務。（編輯：陳承功）1140214