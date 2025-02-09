嘉義大福興宮拋繡球招親 逾500未婚男女報名

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）嘉義市大福興宮今天舉辦「古式拋繡球招親大會」，吸引全國超過500位未婚男女報名，大家期盼藉由活動尋覓良緣，早日脫單。

西洋情人節將屆，嘉義市大福興宮今天舉辦「古式拋繡球招親大會」，現場搭起3層樓高的招親大會舞台，吸引全國超過500位未婚男女報名。

嘉義市副市長林瑞彥感謝廟方用心規劃活動，結合傳統與現代節日，以拋繡球方式讓更多未婚男女有機會進一步認識，相信有月老相助，一定能促成更多佳偶覓得真愛。

大福興宮主委曾東本表示，大福興宮月老祖廟，平日就常有信眾來燒香參拜祈求好姻緣，香火鼎盛，此次拋繡球活動有來自全台近百位女子和500多位男子報名，年齡介於22歲至45歲的未婚男女。

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沈姓女子身著古裝從高台上拋下繡球，同時獲4名男性青睞，搶接到繡球，她說，感覺拋繡球招親很好玩而參加，很意外有這麼多人搶接繡球，會先彼此的聯絡方式，透過聊天尋找好姻緣。

大福興宮總幹事蔡坤章指出，為鼓勵男女青年尋覓良緣結婚，因應家長們的要求，月老祖廟10年前開始舉辦未婚聯誼活動，今年擴大以古禮招親拋繡球辦理，適逢春節過年，搭建充滿喜氣洋洋的招親大舞台，增添活動的樂趣，讓參加的青年朋友放鬆心情。（編輯：李淑華）1140209