達美航空班機多倫多翻覆 每人補償99萬以表誠意

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（中央社亞特蘭大19日綜合外電報導）美國達美航空公司一架區域航班17日在加拿大多倫多的機場降落時重摔，機腹朝天翻覆，發言人證實已向每名乘客提供3萬美元（約新台幣99萬元），稱此舉沒有附加條件且不影響權利。

達美航空（Delta Air Lines Inc.）子公司奮進航空（Endeavor Air）營運的4819號班機17日從美國明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往加拿大多倫多，在下午2時30分左右降落時重摔，機上76名乘客與4名機組人員中有21人受傷。影片顯示，飛機猛烈撞擊跑道後起火，之後沿著停機坪滑行並翻覆。

加拿大調查人員拒絕對初步推論發表評論，但航空專家向美聯社表示，他們可能會將天氣狀況、人為失誤或飛機故障的可能性納入考量。

彭博（Bloomberg News）報導，達美航空公司發言人杜蘭特（Morgan Durrant）今天表示，他們提供這筆款項「以示誠意」，「沒有附加條件，不會影響權利」。

航空業者過去也曾支付過類似款項，例如2008年全美航空公司（US Airways）一架班機奇蹟式在哈德遜河（Hudson River）迫降後，曾提供5000美元協助乘客更換丟失的個人物品。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）今天表示，駕駛這架區域航班的機師經驗豐富，熟悉在寒冷的天氣下飛行。

巴斯蒂安接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「CBS晨間」（CBS Mornings）訪問時表示：「達美航空具有一級安全保障。所有這些機師都是針對這些情況進行訓練。」

在17日飛機重摔當天，多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson Airport）正在因應颳大風且寒冷的天氣，在經歷週末的暴風雪後，各大航空公司都在試圖恢復營運。

巴斯蒂安看過飛機重摔的影片後，稱畫面「令人觸目驚心」，但讚賞機組人員迅速疏散飛機乘客的行動。

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巴斯蒂安說：「這就是我們訓練的目的。我們持續不斷為此訓練。」

達美航空今天表示，21名受傷乘客中只有1人仍在住院，預計所有傷患都能存活下來。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140220