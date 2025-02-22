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日本石川縣6小時降雪27公分平最高紀錄 青森積雪逼近5公尺

2025/2/22 17:36（2/22 18:04 更新）
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日本石川縣輪島市房屋與車輛22日被大雪覆蓋。（共同社）
日本石川縣輪島市房屋與車輛22日被大雪覆蓋。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本受到強烈寒流侵襲，石川縣輪島市6小時降雪量追平觀測史最高紀錄，氣象廳今天上午針對石川縣發布「有關顯著大雪氣象情報」。另外，青森縣酸湯地區積雪高度逼近5公尺。

今天是日本3天連假第1天，日本氣象協會表示，2月23日到24日間，近畿地方道路可能受大雪及強風等影響，特別是24日可能對大阪及京都帶來顯著影響。

日本富士新聞網及日本放送協會（NHK）報導，輪島市截至今天上午7時止的6小時降雪量為27公分，追平2023年12月創下的觀測史最高紀錄。

大雪造成日本部分地區積雪增加，截至今天晚間6時止，青森縣酸湯地區積雪高度逼近5公尺、達499公分居首；第2名是新潟縣津南町的369公分。

今天上午9時左右拍攝到影像可以看到輪島市內車輛幾乎被隱沒在積雪中，居民被迫必須進行除雪作業。

另外，新潟縣長岡市截至今天上午10時止的6小時累計雪量達32公分，創當地2月觀測史最高紀錄。當地民眾說，「驚人雪量，跟過去完全不一樣」、「昨天看到有車子陷入雪地，我想開車還是要小心點」。

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目前預測到明天上午的降雪量，北陸地方山區為70公分、東北地方靠日本海側為60公分、京都山區也有40公分等，近畿地方部分地區也有機會下大雪。

至於靠日本海側平常不太下雪的東海、近畿及四國地方平地，這幾天都有可能出現積雪。（譯者：黃名璽）1140222

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