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克宮讚揚蒲亭川普對話 矢言不放棄已占領烏東領土

2025/2/23 21:36
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）克里姆林宮今天讚揚，蒲亭與川普兩位「非凡」的總統最近進行了「充滿希望」的對話。此外，克宮也矢言「永遠」不會放棄已占領的烏克蘭東部領土。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）本月稍早時打破西方政策，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話討論如何終止俄烏衝突，結束了自俄烏戰爭爆發以來針對蒲亭的孤立政策。

之後，俄美高級官員上週於沙烏地阿拉伯會談，討論「恢復」雙邊關係，並著手討論可能達成的俄烏停火，烏克蘭或歐洲全程都沒有參與。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴國家電視台：「這是兩位非凡總統間的對話。充滿希望。」

培斯科夫也排除放棄已占領的任何烏東領土，以作為和解協議的一部分。他指稱：「這些人很久以前就已決定加入俄羅斯。沒有人會低價出售這些領土。那是最重要的事情。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140223

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