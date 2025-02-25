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德國央行45年首見年度虧損 總裁指財務仍穩健

2025/2/25 22:45
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（中央社記者林尚縈柏林25日專電）德國央行公布2024年度財務報告，顯示去年虧損192億歐元（約新台幣6600億元），是自1979年來首次出現年度虧損。總裁內格爾表示，虧損主因與歐洲央行為抗通膨的升息政策有關，強調央行財務仍穩健。

德國央行今天在法蘭克福召開年度財務報告記者會，報告指出德國央行去年虧損192億歐元，是自1979年來首次出現年度虧損，且創下歷史最高紀錄。

虧損主要受到歐洲央行（ECB）貨幣政策調整影響。自2022年夏季起，歐洲央行為抑制高通膨，採取積極升息政策，導致歐元區各國央行的利息支出大幅上升。

德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）在記者會上表示，儘管虧損數字創下歷史新高，但央行的財務狀況依然穩健。

他也強調，當前德國央行的黃金和外匯儲備的價值，遠遠超過當前及預計的累積虧損，不用擔心192億歐元的虧損會影響央行運作。

內格爾說明，「維持物價穩定」是德國央行的核心任務，2022年德國通膨率曾高達兩位數，2024年已顯著下降至2.5%，雖仍高於原設定目標，但預計在2026年會回到2%，可見歐洲央行為抗通膨調整貨幣政策的成效。

適逢德國大選，他話鋒一轉談到德國經濟，指出在許多國家經濟成長同時，德國卻因為高能源價格、綠色轉型、人口結構變化，陷入頑固性停滯，對出口導向型產業造成重大壓力，也使得企業競爭力下滑。

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內格爾表示，許多企業也抱怨沈重的稅務負擔與繁瑣的官僚程序，進一步削弱投資意願。他因此呼籲選後各政黨應負起責任，制定明確、一致且務實的經濟政策，提升企業與投資人信心。

然而央行的赤字，對選後德國即將組建的新政府不是一個好消息，南德日報（SZ）指出，來自央行的盈餘分配，向來對聯邦政府來說是一筆不錯的預算補充，2019年當時仍擔任財政部長的總理蕭茲（Olaf Scholz）還能從央行獲得約58.5億歐元，現在由於德國央行嚴重虧損，這筆資金來源已告中斷。（編輯：唐佩君）1140225

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