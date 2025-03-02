法國前總統：川普不再是盟友 目標為歐洲而非中國

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）美國與烏克蘭元首的白宮會談淪為「世紀外交災難」，川普立場轉向俄羅斯，對盟友態度強硬。法國前總統歐蘭德分析，美歐關係「深層斷裂」，川普已不再是盟友，且他的真正目標是歐洲，而非他所宣稱的中國。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽，美烏聯盟岌岌可危。

法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）在世界報（Le Monde）2月28日刊登的專訪中表示，透過「拋棄烏克蘭」等行為，美國總統川普的回鍋帶來新的國際關係，尤其是歐美關係的「深層斷裂」，無論是在經濟貿易或意識形態上皆是如此。

歐蘭德認為，川普企圖打開地緣政治新頁，且只有3大強權說了算：美國、俄羅斯和中國，歐洲則被拋到一邊。面對美國對北大西洋公約組織（NATO）盟友與俄羅斯威脅的冷漠態度，法國、英國、德國這歐洲3大國必須建構「歐洲安全網」。

他表示，即使美國人民仍是歐洲友人，「但川普政府已經不是我們的盟友」，其中主要原因有三：美國拋棄烏克蘭，「這明明是被入侵的盟友，川普卻說它被『獨裁者』治理」。

第二是川普想要直接與被歐洲視為「生存威脅」的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話。第三則是美國在聯合國與俄羅斯、北韓站在同一陣線，反對歐洲支持烏克蘭的決議案。

「美國不是盟友，它和我們的敵人簽署協議。歐洲和美國一直都有分歧，然而如今的差異是雙方在本質上已有所不同。這是美國第一次在聯合國聯手俄國、北韓，投票反對歐洲和烏克蘭的決議案；美國公開支持歐洲極端政黨也是前所未聞，目的就是要徹底改變我們的民主」。

歐蘭德告訴法媒，川普企圖寫下國際關係歷史新頁。從川普對歐洲經貿議題的殘酷手段，以及拒絕遵守網路和人工智慧規範的舉動都可看出，在川普眼中，歐洲並不存在，「毫無疑問的，他真正的目標並非如他所說的是中國，而是我們」。

在美烏對話破局後，歐洲領袖與澤倫斯基2日將齊聚倫敦，討論歐烏共同防衛安全計畫。歐洲強化防衛，減少對美依賴，在美歐聯盟不復以往的今日，顯已成為關鍵議題。

德國國會大選中勝出的保守派在野黨領袖梅爾茨（Friedrich Merz）當選後表示，美方「基本上對歐洲命運漠不關心」，因此「當務之急絕對是盡可能快速強化歐洲」，以便一步步地在國防事務上「真正達到不依賴美國而獨立自主」。

核武相關討論也再度浮上檯面。英國與法國為擁核國家，法國總統馬克宏日前就表示，已準備好就歐洲核武威懾保護傘的可能性展開討論。

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歐蘭德在專訪中坦言，歐洲27國對美立場不一，較難達成一致，川普也會利用雙邊關係擾亂歐盟內部團結。他指出，應該用不同方式建構歐洲安全，而英國、德國和法國將肩負關鍵責任，「只要這些國家仍繼續向美國購買軍備，就不算有歐洲國防自主」。

馬克宏日前表示，將繼續提高軍事預算至國內生產毛額（GDP）的5%。對此歐蘭德認為，金額不是一切，最重要是決心，「只要敵人對我們的軍事力量或政策可信度抱持懷疑，我們就是軟弱的，無論軍事支出高低都是一樣」。（編輯：施施）1140302