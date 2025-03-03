加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Prada傳洽談收購Versace 交易金額可望達500億元

2025/3/3 20:11（3/3 20:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為英國倫敦的凡賽斯門市。（路透社）
圖為英國倫敦的凡賽斯門市。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）義大利精品集團普拉達（Prada）據報在同意近15億歐元（約16億美元，約新台幣516億元）的價碼後，向高端時尚集團卡布里控股買下精品品牌凡賽斯（Versace）又邁前一步。

彭博引述匿名消息人士披露，普拉達和卡布里控股（Capri Holdings Ltd.）可望在3月敲定凡賽斯交易。卡布里控股旗下擁有Jimmy Choo和Michael Kors等品牌。

彭博報導表示，在初步的盡職調查未發現任何風險後，雙方的談判出現進展。不過，報導中也表示，交易的時間和金額有可能出現變化，雙方的磋商也有可能破裂。

普拉達婉拒發表評論，卡布里則因在非正常上班時間而未能立即回應路透社的置評請求。

普拉達集團創辦人普拉達（Miuccia Prada）上週表示，不少時尚品牌都有意收購凡賽斯。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

路透社2月獨家披露，卡布里控股宣布旗下的凡賽斯品牌將待價而沽後，普拉達比其他潛在對手先得到優先取得凡賽斯財務資料的管道。

卡布里控股集團於2018年以包括承擔債務在內的18.3億歐元買下凡賽斯。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140303

#義大利
#彭博
延伸閱讀
義大利精品背後很血汗 本國人和移工待遇大不同名牌Burberry業績不理想 從FTSE 100除名義大利揪Dior外包中國黑工製造 成本2千賣9萬瑞士精品巨擘歷峰集團：需求不振 中國銷售衰退27%貝登古麥爾斯榮登首位千億美元女富豪 家族坐擁萊雅集團The Body Shop挽救業務 將關閉英國近半門市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：