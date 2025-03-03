Prada傳洽談收購Versace 交易金額可望達500億元

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（中央社紐約2日綜合外電報導）義大利精品集團普拉達（Prada）據報在同意近15億歐元（約16億美元，約新台幣516億元）的價碼後，向高端時尚集團卡布里控股買下精品品牌凡賽斯（Versace）又邁前一步。

彭博引述匿名消息人士披露，普拉達和卡布里控股（Capri Holdings Ltd.）可望在3月敲定凡賽斯交易。卡布里控股旗下擁有Jimmy Choo和Michael Kors等品牌。

彭博報導表示，在初步的盡職調查未發現任何風險後，雙方的談判出現進展。不過，報導中也表示，交易的時間和金額有可能出現變化，雙方的磋商也有可能破裂。

普拉達婉拒發表評論，卡布里則因在非正常上班時間而未能立即回應路透社的置評請求。

普拉達集團創辦人普拉達（Miuccia Prada）上週表示，不少時尚品牌都有意收購凡賽斯。

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路透社2月獨家披露，卡布里控股宣布旗下的凡賽斯品牌將待價而沽後，普拉達比其他潛在對手先得到優先取得凡賽斯財務資料的管道。

卡布里控股集團於2018年以包括承擔債務在內的18.3億歐元買下凡賽斯。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140303