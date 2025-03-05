質疑他國赴烏克蘭維和惹議 范斯：沒說是英法

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）在專訪中質疑某些支持派遣維和部隊到烏克蘭的國家的軍事能力，掀起眾怒。范斯今天堅稱，這番言論並非針對法國和英國。

綜合法新社和路透社報導，歐洲國家正在尋求支持烏克蘭和俄羅斯最終達成和平協議的方法，英國和法國都表示願意部署地面部隊。

范斯在昨天播出的福斯新聞（Fox News）訪談中說，比起「從30、40年沒打過一場仗的任一個國家派遣2萬名兵力」，美國總統川普試圖與烏克蘭簽署的經濟協議是更好的安全保障。

此言一出，引來英法政治人物和退伍軍人強烈反彈，認為這對在阿富汗和伊拉克協助美軍作戰的數百名陣亡將士「極為不敬」。

美國發生911恐怖攻擊事件後，法國和英國部隊都在阿富汗與美軍並肩作戰。2003年，英軍也參與了以美國為首的入侵伊拉克行動。

范斯今天在社群平台X發文說，那些針對他言論的批評「荒謬地不誠實」。

范斯說：「我在訪談中根本沒有提到英國或法國，這兩個國家過去20年一直勇敢地與美國並肩作戰，未來也是如此。」

但他接著質疑英法「志願者聯盟」監督在烏克蘭境內停火的基本構想。

他說：「有許多國家（私下或公開）自願提供支持，然而他們不僅缺乏戰場經驗，也沒有軍事裝備來發揮任何有意義的作用。」

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范斯後來在國會山莊接受記者訪問時，似乎進一步收回自己的言論。

當被問及歐洲維和部隊能否真正成為解決方案的一環時，范斯表示：「當然，而且我們很感謝，英國和法國已表態願意大力採取行動，這非常非常重要。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140305