加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大
首頁 / 國際

7-11日本母公司抗併購 換上外籍社長、子公司IPO籌資

2025/3/6 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）世界最大連鎖超商7-Eleven日本母公司Seven & i為抵擋加拿大對手Alimentation Couche-Tard（ACT）併購，今天宣布眾多措施，包括買2兆日圓庫藏股及將美國子公司上市。

法新社報導，Seven & i去年扞拒ACT出價近400億美元（約新台幣1兆3100億元）的併購提案後，開啟這場雙方交手連續劇。Seven & i目前在全世界經營約8萬5000家7-Eleven門市，旗下擁有OK便利商店（Circle K）的ACT全球則有1萬7000間超商。

Seven & i宣布，最晚將於明年下半年在美國主要證券交易所之一讓旗下營運美國7-Eleven的子公司7-Eleven, Inc.（SEI）進行首次公開募股（IPO），並打算利用售股與其他重組措施所獲資金來購買2兆日圓（約新台幣4400億元）庫藏股。

Seven & i並任命由達克斯（Stephen Hayes Dacus）擔任公司歷來首位外籍社長，接替即將卸任的井阪隆一；還宣布將超市、餐廳和其他非核心便利商店業務的資產，賣給美國私募基金公司貝恩資本（Bain Capital）。

井阪在聲明中表示：「我們相信，現在是我們採取主動行動提升至下個層級的適當時機，我們的領導階層也將繼續追求改善股東價值，以及實行變革政策。」

google news透過 Google News追蹤中央社

日本「讀賣新聞」本週報導，ACT將併購出價提高至約470億美元（約新台幣1兆5400億元）後，經Seven & i的1個特別委員會詳閱提案，也已決定正式予以拒絕。

儘管4日Seven & i強調，所有選項仍在考慮當中；但其今天宣布的連串行動，被視為藉此提高自身估值及避免有必要被收購。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140306

#7-11
#7-ELEVEN
#IPO
#日本
#加拿大
#美國
#併購
#ACT
#井阪隆一
井阪隆一
日本7-11母公司擬首次外國人執掌 放眼擴張海外市場7-Eleven母公司執行長傳將下台 股價一度漲逾4%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：