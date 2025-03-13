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烏克蘭同意美停火方案 共和黨大老強烈質疑俄會接受

2025/3/13 07:48
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）烏克蘭同意美國提出的暫時停火方案，打了3年的戰爭是否能露出曙光，俄羅斯的態度是關鍵。共和黨重量級外交事務參議員葛蘭姆今天強烈懷疑俄羅斯願停火。人在海外出訪的國務卿盧比歐則說，正熱切期待俄方回應。

葛蘭姆（Lindsey Graham）今天推文表示，「我很清楚，（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）願意實現和平。正如國務卿盧比歐（Marco Rubio）所說，球現在在俄羅斯這邊。我極度懷疑俄羅斯會接受停火，我強烈質疑他們想要結束這場戰爭。」

美國國務院昨天發布美國烏克蘭聯合聲明，內容提到烏克蘭準備接受美國的建議，落實為期30天的暫時停火協議，經雙方同意可延長停火期限，但須經俄羅斯接受並同時執行。美國則立即恢復情報共享和對烏克蘭的安全援助。

葛蘭姆對烏克蘭的支持度一向高於同黨議員，雖然在澤倫斯基與川普爆發口角後忍不住開砲，說「不認為多數美國人會想與澤倫斯基成為夥伴」。他今天仍肯定烏克蘭接受暫時停火，指澤倫斯基已經通過「渴望和平」的考驗。

「現在該俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）亮底牌。」

葛蘭姆說，如果俄羅斯拒絕停火提議，他將推法案對俄實施「嚴厲制裁」及祭出關稅。「如果他們不像烏克蘭那樣努力實現停火，他們將付出慘痛的代價。我預計我的提案將得到兩黨力挺。」

「現在我們都熱切期待俄羅斯回應，並強烈敦促他們認真考慮結束所有敵對行動，讓民眾不再喪生」，盧比歐（Marco Rubio）今天在愛爾蘭中轉時對媒體說。

盧比歐也提到，美俄代表團上次會晤時，俄方表示願意在適當的條件下結束這場衝突，但沒有詳細說明何謂「適當條件」。

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他說，如果俄羅斯不同意停火，那麼顯然美國將不得不檢視這一切，釐清美國在世界上的立場以及俄羅斯真正的意圖。如果俄羅斯拒絕提議，「這將充分揭示他們的目標和心態為何。」

烏克蘭昨天同意停火提議後，俄羅斯對澤倫斯基成長的城市克利福洛市（Kryvyi Rih）發動飛彈攻擊，造成一名婦女死亡，數人受傷。（編輯：陳慧萍）1140313

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