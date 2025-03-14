美議員推代表處正名 學者：當前兩岸關係下凸顯意義

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（中央社記者侯姿瑩、鍾佑貞華盛頓13日專電）美國跨黨派參議員提案要求行政部門將台灣駐美代表處正式名稱改為「台灣代表處」。美學者分析，這雖是象徵性措施，仍具實質意義；代表處更名不需要國會立法通過就能做，國務卿有權批准，但最後仍取決美國總統川普決定。

共和黨籍的匡希恆（John Curtis）及民主黨籍的默克利（Jeff Merkley）昨天攜手提出「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act），要求行政部門將「台北經濟文化代表處」（駐美代表處正式名稱）改為「台灣代表處」。這項法案強調美國對台灣民主的承諾，並提升美台關係清晰度。

值得注意的是，匡希恆在上屆國會仍是眾議員時，也曾與時任參議員、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）分別於兩院提出這項法案。

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其（Russell Hsiao）以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，比起其他更重要的措施，對於要支持被有些人認為沒必要的象徵性舉措，「政策圈仍感到猶豫」，即便挺台人士亦是如此。

儘管如此，蕭良其認為，象徵性措施在兩岸關係背景下仍具實質意義。北京對台灣代表處更名有異議的話，會是很諷刺的事，因為中國國務院負責處理台灣事務的單位就稱為「台灣事務辦公室」。

不過，也有學者認為，兩岸關係緊張，目前不是推動象徵性措施的時機。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪表示，有鑑於台灣面臨中國日益加劇的威脅，「台灣應專注優先強化防衛能力及國家安全」。

她認為，代表處更名這類的象徵性措施恐招致北京更大力的威脅。

另一方面，美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）表示，儘管這類法案受到國會議員廣泛支持，但這非美國國會目前優先處理的議題。

古舉倫指出，代表處更名不需國會立法通過就能做到，國務卿有權准許台灣更改代表處名稱，有鑑於他過去對這項法案的支持，他可能會在某個時間和台灣合作推動，但短時間之內應該不會發生，目前仍有川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平近期會面的計畫。

「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）同樣表示，美國行政部門對台灣駐美代表處名稱有管轄權。

卜睿哲指出，雖然盧比歐擔任國會議員時曾提出相同法案，但他現在角色不同，最後仍要由川普做決定，而川普對中國的政策目標將是其中一個考量因素。

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蕭良其也說，儘管盧比歐對代表處更名的立場很清楚，最終還是取決川普的決定。

據了解，美國前總統拜登政府曾考慮將台灣駐美機構更名，但最終「卡在最後一步」，反對派認為更名只具象徵性，實質意義不大，因此最終未付諸實行。（編輯：唐佩君）1140314