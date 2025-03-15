遭美列敏感國家 韓外交部：積極交涉盼不影響合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓聯社指美國能源部將南韓列入「敏感國家」名單，南韓外交部今天表示，嚴正看待此事，正與美國相關單位緊密協商並積極交涉，避免對美韓之間的能源及科技領域相關合作造成負面影響。

韓聯社報導，美國能源部（DOE）發言人已向韓聯社證實，南韓在今年1月初被列入「敏感國家與其他指定國家名單」（Sensitive and Other Designated Countries List）的最低級別範圍內。南韓外交部今天就此事做出上述回應。

韓媒日前報導南韓被美國能源部列入敏感國家名單時，南韓外交部表示未收到相關通知，並稱能源部仍在確認相關狀況；但據韓聯社報導，南韓被列入名單的時間點是在2個月前的美國前任拜登政府卸任之前，當局卻未能迅速掌握情資，引發外界質疑。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南韓外交部人士告訴韓聯社，能源部據悉並未向其他單位分享情報，南韓當局在收到相關消息時就立刻與美方展開緊密協商。但外交部人士並未說明當局掌握資訊的確切時間，只說是在10日韓媒報導曝光之前。

美國能源部說明，南韓在這份名單中被列入最低級別範圍，強調美國與南韓之間的能源、核能及核政策相關合作不會受到影響；列入名單也不代表與美國之間為敵對關係。（編輯：唐聲揚）1140315