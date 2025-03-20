川普：與蒲亭談完後和澤倫斯基通話 協調俄烏要求
2025/3/20 00:39
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普表示，他在昨天與俄羅斯總統蒲亭通話後，今天接著與烏克蘭總統澤倫斯基通話，以協調俄烏兩國的要求和需求。
川普（Donald Trump）在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「剛與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行了非常愉快的通話。通話持續約1小時。」
他提及：「（兩人的）大部分討論是基於昨天與總統蒲亭（Vladimir Putin）的通話，旨在協調俄烏的要求和需求。」
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川普還表示：「我們已步入正軌，我將請國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）準確描述討論要點。聲明很快就會發布。」
蒲亭昨天與川普通話，同意暫停攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕為30天全面停火背書。川普則希望這是邁向永久和平協議的第一步。（譯者：陳正健）1140320
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