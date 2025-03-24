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中國竄改石破茂與王毅會談內容 日本抗議2天仍未改

2025/3/24 16:26（3/25 07:44 更新）
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日本首相石破茂21日在首相官邸（行政中心）接見中國外交部長王毅。（圖取自x.com/shigeruishiba）
日本首相石破茂21日在首相官邸（行政中心）接見中國外交部長王毅。（圖取自x.com/shigeruishiba）
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（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本首相石破茂21日在官邸接見中國外交部長王毅。日本政府發現中國外交部官網公布的內容記載石破茂未做的發言，向中方抗議並要求刪文，然而截至今天，中國外交部官網仍沒修改，日本內閣官房長官林芳正表示「深感遺憾」。

有關21日石破茂與王毅會面後，中方的發表內容與事實不符，林芳正今天表示，「由於這是外交方面的交流，因此我們不方便透露中國方面的反應等詳細內容。然而，中方發布了與事實不符的聲明，對此我們深感遺憾。」

中國外交部官網在兩人會面後發文表示：「石破茂請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示去年11月，我同習近平主席就全面推進日中戰略互惠關係和建構建設性、穩定的日中關係達成重要共識，推動兩國各領域合作取得新成果。」

中國外交部官網進一步寫道：「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」

針對中國外交部公布的「尊重中方闡述的立場」表述，日本外務省22日強調，「首相石破茂並未做出那樣的發言」。對於中國外交部的作法表達遺憾，已向中方提出抗議。

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林芳正今天再次強調，所謂「尊重中方闡述的立場」並不屬實，在中方發表該聲明後，日本方面「立即要求刪除」。

然而，截至日本時間24日下午5時（台北時間下午4時），中國外交部官網發表的內容仍沒有更正或刪除。（編輯：唐聲揚）1140324

#王毅
#中國外交部
#石破茂
#林芳正
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