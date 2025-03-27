野火釀26死燒毀3.5萬公頃森林 韓國史上規模最大

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（中央社安東27日綜合外電報導）韓國救災部門負責人今天表示，韓國正在經歷「有史以來規模最大」的一場野火，燒毀的森林比以往任何一場火災都多，死亡人數已上升至26人。

綜合法新社與路透社報導，韓國週末期間有10多處不同地點爆出火勢，燒毀東南部大片地區，迫使約3.7萬人緊急撤離，大火切斷道路，摧毀通訊線路，居民們驚慌失措地逃離家園，歷史悠久的寺廟也未倖免於難。

韓國災難和安全部門負責人李漢京（Lee Han-kyung，音譯）說：「野火正在迅速蔓延。有26人死亡、8人重傷、22人輕傷。」

「森林受損面積已達3萬5810公頃，已比2000年創下最大規模紀錄的東海岸野火多出1萬多公頃。」

繼2000年4月的大火燒毀東海岸2萬3913公頃土地後，這場火災造成的重大損失，使其成為韓國史上規模最大的野火。

當局表示，風向變化和乾燥天氣暴露了傳統滅火方式的局限性。

官員稱，大多數罹難者是當地居民，至少有3名消防員喪生，還有一名消防直升機駕駛在山區墜機時死亡。

（中央社製圖）

韓國軍方已經釋出航空燃料庫存，以協助消防直升機在東南部山區滅火，這些地區的大火已經延燒將近一週。

安全部門表示，已在3個地區部署了120多架直升機來滅火。由於韓國地形多山，因此需靠直升機來撲滅林火。

去年是韓國有史以來最熱的一年，韓國氣象局說，年平均氣溫為攝氏14.5度，比前30年平均氣溫攝氏12.5度高出2度。

當局表示，受火災影響地區天氣異常乾燥，降雨量低於平均水準，南部地區今年的火災數量是去年的兩倍多。

某些類型的極端天氣與氣候變遷有著明確關係，例如熱浪或強降雨。至於森林野火、乾旱、暴風雪和熱帶風暴等其他現象，則可能是多種複雜因素綜合而成的結果。

儘管氣象當局預估西南部地區會有降雨，但大部分受影響地區的降雨量估計不到5毫米，對撲滅火勢幫助不大。

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專家表示，義城野火的蔓延規模和速度極不尋常，氣候變遷預計將使全球野火更加頻繁和致命。

由科學家和研究人員組成的獨立機構氣候中心（Climate Central）在報告中說，人為造成的氣候變遷加劇氣溫升高，「將乾燥的景觀變成危險的燃料」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140327